نَهَايَاتْ النِّسْيَانْ

بِنْت السِّمَا قَبْل الأَرَاضِيْ تِضُمِّكْ

أُرْوِيْ ظُمَايْ وْخَيِّلِيْ فَوْق رَاسِيْ

يَا جِعْل أبُوْك اللَّى عِقَدْ خِطْبَةْ أُمِّكْ

فِيْ جَنَّةْ اللّه لا اسْتِوَنّ الرُّوَاسِيْ

مِتَانِيْ أرْوَى مِنْ شَهَالِيْل جَمِّكْ..؟!

عَامَيْن وِحْوَارْ الْقَنَاعَهْ سِيَاسِيْ..!

مِنْ لَيّنْ اثْنَيْنِكْ لْيَا عَذْب فَمِّكْ

مِسَافِةٍ مَا تِسْتِسِيْغ الْمَرَاسِيْ

وِشْلَوْن أشِيْل الْحِبْ كِلِّهْ وْهَمِّكْ..؟!

وَانَا عَسَايْ أمْلَى بْمِتْنِيْ لِبَاسِيْ

كَمْ نَاضَتْ عْيُوْنِيْ وْ لا حَنّ كُمِّكْ

إنْسَيْ وْكَمْ ذَاقْ النِّهَايَاتْ نَاسِيْ

دَامِهْ بَرَدْ مَعْ دَوْرَةْ الْوَقْت دَمِّكْ

أبَحْطُبْ جْذُوْر الْمَحَبِّهْ بِفَاسِيْ

حَدّ الْكَرَامَهْ وِانْ جَرَحْ لا يِهِمِّكْ

ألْطَفْ مِنْ يْدَيْن الضِّعِيْف الْمُوَاسِيْ