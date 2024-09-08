غِدِيْرٍ يِشْبَهَهْ طَرْد السَّرَابْ وْ لا يْبِلّ يْبَاسْ

عَلَيّ آقَفْ عَلَى جَالِهْ وْ لَوْ مَا ارْوَاهْ يَا جَارَهْ

لَوْ انِّهْ جَادْ بِهْ وَبْل السَّحَابْ وْرَدِّهْ النِّسْنَاسْ

مِثِلْ غَيْثٍ تِعِمّ الْوَادِيْ الْمِتْرَامِيْ أمْطَارَهْ

فِتَحْت لْوَبْلِهْ أزْرَارْ الصَّدِرْ وَاقْبَلْت كَنِّيْ حَاسّ

لَعَلِّهْ يَسْقِيْ الصَّدْر الْمِحِيْل وْتَنْبِتْ أزْهَارَهْ

وَانَا فِيْ تَارَهْ آحَمِّلْ لِهْ الْغَرْبِيْ (كْلَيْمَةْ رَاسْ)

وَاوَقِّفْ فِيْ رِجَا الشَّرْقِيْ يِهِبّ بْرَدَّهَا تَارَهْ

مَا كَنِّيْ مِنْ سَرَى بَيْن انْتِبَاهْ وْغَفْلَةْ الْحِرَّاسْ

أوَقِّفْ مِثِلْ مَا كَانْ الزِّمَنْ وَاقِفْ عَلَى اسْوَارَهْ

وَاعَرْف اللَّى نَحَلْ وِاللَّى ارْتُوَى مِنْ قَدِّهْ الْمَيَّاسْ

وَاعَرْف الشَّامِتَيْن اللَّى يِمِيْن النَّحَرْ وِيْسَارَهْ

صِبَاحٍ كِلّ مَا مَرّ السِّطُوْح السَّاكِنِهْ بِاحْسَاسْ

طُوَاهْ مْن الْغَلا طَيْرٍ غِرِيْب وْطَيْر مِنْ دَارَهْ

يَا نَايِدْ دَرْبِكْ اللَّى يَشْقِيْ الْخِطْوَهْ عَلَى العَسَّاسْ

ظُمَانٍ مَا يِعَالِمْ بِالْحِيَا مِنْ صِرْت مِدْرَارَهْ

نِدِيْمٍ مَا يِعَلِّمْ بِالتَّعَبْ مِنْ يَوْم صِرْت نْعَاسْ

كِبِيْرٍ مَا يِعَلِّمْ بِالْجِفَا مِنْ صِرْت تِذْكَارَهْ

غِرِيْبٍ يَوْم شَافْ انِّكْ وَطَنْ وَاهْل وْبِقَايَا نَاسْ

تِكَتَّمْ لا يِعَلِّمْ بِالْحَنِيْن لْتِرْبَةْ دْيَارَهْ

نِدِيْمِكْ مَا اسْتِكَفَّتْ عَيْن أبِيْه وْ لا طُوَاهْ الْيَاسْ

وْ لا قَدَّوْا قِمِيْصَهْ وِاحْتِوَوْا خَلْوَتْه زُوَّارَهْ

وْلكِنْ فِيْ غِيَابَةْ جُبّ صَدْرِكْ حَابِسْ الأنْفَاسْ

يِخَافْ أنْ تِنْتِبِهْ لِهْ فِيْ ظَلامْ الْجُبّ سَيَّارَهْ..!