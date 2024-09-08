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«سمك ميّت يتنفس» للروائي الراحل خالد خليفة قريباً

9/8/2024 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر قريباً عن دار نوفل/هاشيت أنطوان رواية ((سمك ميّت يتنفس قشور الليمون)) للكاتب السوري الراحل خالد خليفة (1964 - 2023)، وهي الرواية الأخيرة للكاتب، وقد أبدعها خالد خليفة قبيل وفاته، وها هي في الطريق لتصدر بعد غيابه بعام واحد.

هذه الرواية التي تركها خالد كعادته هدية في الدار كانت حافلة بالدهشة والجماليات هذه المرة، وكأنها الكلمة الأخيرة لكاتب عاش كما يكتب، ببساطة، بألم أخفاه بدل أن يستعرضه أو يستثمره، بقلب طفل خالٍ من الأحقاد، وروح مكتفية لم تنزلق إلى الصغائر، بألمعية كان يخفيها بتواضعه، بالكثير الكثير من الصدق، وبموهبة متفردة لا تتكرر كل يوم في عالم الكتابة والأدب.

في روايته ((سمك ميّت يتنفس قشور الليمون))، التي تقع في 264 صفحة، يصفّي خالد خليفة حساباته مع الزمن، لتغدو وكأنها بوح موارب عن أحلامه وإحباطاته، من خلال سرد حكاية شلة تحاول عبثاً إعادة بث الحياة في المدينة. فيسرد حكاية شلة موسيقيين وشعراء وفنانة حاولوا إعادة بث الحياة في مسارات حيواتهم وتحقيق ما يصبون إليه، لكنهم تعرضوا للعقبات، فلا أحلامهم الموسيقية تحققت، ولا قصص حبهم عاشت، ولا أفضى مستقبلهم إلى الإنجازات التي تمنوها.

هم شباب مهزومون: يارا ركضت خلف حلمها بالرقص حتى كندا، حيث التهمتها الحياة وشردتها، وروني لم يستبقها.. كان وظل من بعدها أكثر اكتئاباً من الدفاع عن حياته، وماريانا هربت من حبها الحارق لسام بأن حرقت حياتها. سام ظل ممزقاً بين توقعات العائلة منه وانتزاع بعض السلطة عبر محاباة السلطة، وبين بوب مارلي وحياة الصعاليك. لكل من أبطال الرواية، ((المسوخ)) كما تطلق عليهم صديقتهم منال، معاناته، تسلخاته، وخيبته، ولكل منهم وهمٌ ابتلعه في نهاية الحكاية.

في هذه الرواية، كأننا بخالد يصفّي حساباته مع الزمن، مع جنته المفقودة، مع تاريخه الشخصي، مع التناقضات التي تنهش النفس البشرية، والضياع الذي يشتت روحها، مع اغتراب المرء عن محيطه وعن نفسه.

كل الحب، كل المرارة، كل الفقد، كل اليتم والإحساس بالتخلي هنا.كل المصائر والخيبات، كل الأحلام المجهضة، كل التمزقات التي تفتك بالروح الساعية للبقاء.. كلها هنا. هنا شباب حاولوا الانتفاض على واقعهم بالموسيقى، والهروب من مصائرهم بكلمات الأغاني، لكنهم انتهوا أسرى الخيبات المتتالية: يارا أرادت أن تطير. منال كتبت الشعر رغم صفعات أخيها.

أنس حاول صنع حياة بعد مروة. سام حاول الهروب من الواقع، وماريانا هربت من أتون حبها إلى نار الاستقرار. في النهاية، فشلت فرقتهم الموسيقية، وفشلت قصص حبهم، وفشلوا في استعادة حياة مجتمعهم.

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