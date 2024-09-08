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وفاة والدة كيدمان تحرمها استلام جائزة «فينيسيا»

9/8/2024 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم تتمكن النجمة نيكول كيدمان من استلام جائزة ((أفضل ممثلة)) بـ((فينيسيا السينمائي)) الـ 81 الذي اختتم بإيطاليا، أول من أمس، بسبب وفاة والدتها، التي أهدتها الجائزة، وذلك طبقاً لما ورد في تقرير لموقع سي إن إن بالعربي.

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