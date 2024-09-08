وفاة والدة كيدمان تحرمها استلام جائزة «فينيسيا»

وفاة والدة كيدمان تحرمها استلام جائزة «فينيسيا»
التاريخ
9/8/2024 7:27:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
لم تتمكن النجمة نيكول كيدمان من استلام جائزة ((أفضل ممثلة)) بـ((فينيسيا السينمائي)) الـ 81 الذي اختتم بإيطاليا، أول من أمس، بسبب وفاة والدتها، التي أهدتها الجائزة، وذلك طبقاً لما ورد في تقرير لموقع سي إن إن بالعربي.
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