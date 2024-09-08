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«بوتشيلي: لأنني أؤمن».. سيرة سينمائية لنجم تحدى الظلام

9/8/2024 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((أندريا بوتشيلي: لأنني أؤمن)).. هذا هو العنوان الذي تنطوي في عوالمه قصة حياة أيقونة الغناء الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي، وذلك في فيلم وثائقي شيق يروي قصة الإعاقة البصرية التي تعرض لها المغني، والحادثة التي كانت سبباً في ذلك.

وقد عرض الفيلم أخيراً في عرضه الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أول من أمس، حيث يسرد فيه بوتشيلي، كما ورد في تقرير صحيفة إيلاف الإلكترونية، كيف أن حادثاً خلال لعبة كرة قدم، تعرض له عندما كان صبياً صغيراً، سبب عماه. وفي الوثائقي يحكي عن ذلك: ((عندما كنت طفلاً، كنت أعاني من قصر النظر الشديد، كنت أرى كل شيء، ولكن من مسافة قريبة فقط.

أتذكر جيداً العالم الذي رأيته، الألوان، كل شيء، كيف يمكنني أن أنسى تلك الذكريات؟)).

((الأخ النجم))

ويتحدث في الفيلم أيضاً ألبرتو، شقيق أندريا، عن رحلة ((الأخ النجم))، ويضيف: ((تم إجراء 13 عملية جراحية لأخي أندريا، حينما كان يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، بسبب الجلوكوما، في تورينو، لقد كان الأمر بمثابة عذاب)). عندما كان أندريا في السابعة من عمره، تم إرساله إلى مدرسة داخلية ((للمكفوفين))، إذ لم تقبل به أي مدرسة محلية، كما يقول ألبرتو.

ويتابع: ((كان يأتي إلى المنزل فقط في العطلات، كنا نذهب لزيارته مرة واحدة في الشهر)).

وفي مكان آخر من الفيلم الوثائقي، يقول أندريا إن هذه كانت ((أسوأ لحظة)) في حياته حينما أصيب بالعمى الكامل. عندما كان في الثانية عشرة من عمره، تعرض المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي لحادث في المدرسة الداخلية أدى إلى إصابته بالعمى الدائم. وعن الحادث يقول: ((في أحد الأيام، كنت ألعب كرة القدم، وكنت حارس المرمى، ولا أعرف السبب، لأنني لم أكن حارساً للمرمى من قبل قط، ولن أكون حارس المرمى مرة أخرى بالتأكيد، ضربتني الكرة في وجهي مباشرة.

ومن تلك الضربة، أصبت بنزيف.. وكل ما حدث بعد ذلك أصبح تاريخاً)). في تلك اللحظة خسر كل شيء، في تلك اللحظة حل الظلام الدائم. وفي مقابلة قديمة مع والدته، أوضحت أنها لم تقبل قط قصة ((الصبي المسكين)) بعد الحادث، ولم يقبلها هو أيضاً.

جدير بالذكر أن الفيلم من إخراج كوزيما سبندر (باليو).

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