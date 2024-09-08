أيمن زيدان: نشيخ فقط حين تنطفئ أحلامنا

أكد السوري أيمن زيدان (68 عاماً)، أننا يجب أن نبقي أحلامنا متوهجة فتية لا تنطفئ، تنبض بدأب العطاء والإبداع، لأن في شيخوختها شيخوختنا. وقد جاء كلامه، حسب تقرير نشره موقع سي أن أن بالعربي، في كلمة له خلال تكريمه بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بدورته الخامسة. وقال النجم السوري في كلمته في الحدث: ((حينما يكرم أحدهم، ويعرضون له شريط التكريم، يشعر بأن زمناً طويلاً مر من عمره، ويظن للحظة أنه أصيب بالشيخوخة)).

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