أيمن زيدان: نشيخ فقط حين تنطفئ أحلامنا

أيمن زيدان: نشيخ فقط حين تنطفئ أحلامنا
التاريخ
9/8/2024 7:27:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الفنان السوري أيمن زيدان (68 عاماً)، أننا يجب أن نبقي أحلامنا متوهجة فتية لا تنطفئ، تنبض بدأب العطاء والإبداع، لأن في شيخوختها شيخوختنا. وقد جاء كلامه، حسب تقرير نشره موقع سي أن أن بالعربي، في كلمة له خلال تكريمه بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بدورته الخامسة. وقال النجم السوري في كلمته في الحدث: ((حينما يكرم أحدهم، ويعرضون له شريط التكريم، يشعر بأن زمناً طويلاً مر من عمره، ويظن للحظة أنه أصيب بالشيخوخة)).
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