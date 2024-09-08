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«محمد بن راشد للمعرفة» تعين مستشاراً للذكاء الاصطناعي

9/8/2024 7:27:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تعيين رون يونغ، مؤسس مجموعة شركات ((نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال)) في كامبريدج بالمملكة المتحدة، مستشاراً في المعرفة والذكاء الاصطناعي للمؤسسة.

ومنذ إطلاقها عام 2007 بمبادرة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دأبت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، التي تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة المعرفية العالمية. وسيضطلع المستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين المؤسسة من دمج كافة معايير الآيزو والشهادات والخبرات المكتسبة على مر السنوات مع مواصفة الآيزو 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أخيراً.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال اعتماد أفضل المنهجيات والأساليب الرامية لتطوير المعرفة ونقلها للأفراد وفرق العمل والمؤسسات والمجتمعات القائمة على المعرفة حول العالم.

ويسرنا أن نواصل عملنا مع السيد رون يونغ لتطوير أنظمة إدارة شاملة مدعومة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تحديد أفضل الموارد البشرية والرقمية الأساسية، التي يمكن تطويرها من خلال الإدارة الفعالة للمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي)).

بدوره، قال رون يونغ: ((تعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤسسة معرفية رائدة عالمياً، تدعمها الرؤية الطموحة لسعادة جمال بن حويرب في تعزيز المعرفة البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات وإعدادها للأجيال الحالية والقادمة. ويشرفني أن أتعاون مع هذه المؤسسة المرموقة في برنامجها لتطوير المعرفة)). تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ستسلط الضوء على آخر المستجدات والمعلومات في هذا الصدد، خلال قمة المعرفة 2024، والتي ستقام يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في دبي.

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