كريس جوردان.. المُحكِّم الفيلسوف

أعلنت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي الانتهاء من عمليات التحكيم للدورة الثالثة عشرة، والتي كانت تحت عنوان ((الاستدامة)). وكعادتنا سنقوم باستعراض الملفات التعريفية لأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة.

بدايتنا مع المصور الأمريكي كريس جوردان، والذي تستكشف أعماله الجانب المظلم لثقافة الاستهلاك، من خلال السير على الخطوط الفاصلة بين الجمال والرعب، والتجريد والتمثيل، والقريب والبعيد، والمرئي وغير المرئي.

تتمركز رسالته حول السلوكيات اللاواعية في الحياة اليومية، ويترك للمشاهد استخلاص استنتاجات حول العواقب الحتمية، التي تنشأ عن العادات. يسعى من خلال أعماله للنظر إلى الخارج والداخل في الحقائق المعقدة للاختيارات الجماعية. تتجه مشاريع جوردان الجديدة نحو القوة التحويلية للجمال كمصدر للأمل والإلهام لعصرنا.

تم عرض صور جوردان وأعماله الفنية المفاهيمية في جميع أنحاء العالم، آخرها كان معرضاً فردياً استعادياً في سيئول. نشر جوردان أربعة كتب، وحصل على عدة جوائز، بما في ذلك جائزة Green Leaf من الأمم المتحدة، وجائزة ((أنسل آدامز)) من ((سييرا كلوب)) للتصوير الفوتوغرافي للحفاظ على البيئة، وجائزة Prix Pictet Commission في باريس. أما فيلمه Albatross فقد وجد طريقه للجمهور عالمي بقصة مدهشة عن جثث طيور الألباتروس الصغيرة على جزيرة نائية في المحيط الهادئ، حيث تمتلئ أجسادها بالبلاستيك، الذي تتلقاه من والديها كطعام ملتقط من سطح المحيط.

تصل رسائل جوردان المليئة بالجمال والأمل إلى جمهور واسع بشكل متزايد، من خلال مقابلاته على وسائل الإعلام، ومشاركاته في المحاضرات، وزياراته المدرسية في جميع أنحاء العالم.

فلاش

بعض الأعمال الصادمة مطلوبة لرفع جدية التعامل مع الأخطار

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي