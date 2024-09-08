دبي تحتفي بروائع الفنون العالمية في برنامج حافل بالتشويق

روائع فنية بانورامية تتألق في دبي، مدينة الفن والإبداع، سبتمبر الجاري والأشهر المقبلة، متضمنة في باقاتها الحافلة بملامح التفرد ألوان الإبداع التشكيلي والموسيقي والمسرحي، وسوى ذلك من الصنوف التي تعكس ثقافات العالم بتنويعاتها، حيث تحتضنها دبي في مجموعة من وجهاتها ومراكزها ومسارحها، محتفية معها بأعطار الحضارات العالمية وجمالياتها، ومجسدة في الوقت نفسه دأبها لترسخ واحة لقاء وتناغم حضارات العالم تحوك على الدوام أبهى أثواب الحوار واللقاء والتواصل الحضاري، وخاصة عبر أبجديات الفن والإبداع، ومن بين أبرز هذه الفعاليات نوعي يقام في الـ20 من الشهر الجاري، في غاليري فاوندي في وسط مدينة دبي، يحتضن روائع الأعمال الأيقونية لملك فن البوب آندي وارهول، حيث يستمر إلى غاية الـ30 من أكتوبر المقبل، ويتضمن المعرض إبداعات وارهول الأيقونية، التي تُرى لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، عارضاً لعوالم مدينة نيويورك الأمريكية في السبعينيات من القرن الماضي، كما صورتها ورصدتها إبداعات الفنان، كما يعكس المعرض الذي تنظمه ((الفن للجميع))، منهج وأسلوب وارهول، الذي يعد من أكثر الفنانين تأثيراً في التاريخ، من بينها إبداعات تصور قصة وحياة الفنانة مارلين مونرو الشهيرة، والتذكارات الرياضية والموسيقية من أصدقائه المشهورين، كما تجسد الأعمال المعروضة كيفية إحداثه عبر رؤيته الإبداعية ثورة في القرن العشرين، وذلك من خلال سلسلة من الغرف ذات الطراز القديم التي تعكس رؤيته الانتقائية تماماً.

كما يحفل عرض الفنانة اللبناني الأمريكية، ناتالي عوكر، على خشبة مسرح زعبيل، بروائع من اللوحات الكوميدية مع إسكيتشات متنوعة مليئة بالضحك والرمزيات، تحكي معها جملة مواقف حياتية، وتعرض لتباينات الثقافات، وكذا تكاملها وتناغمها.

مضامين مضحكة

كما سيكون الصغار على موعد مع أروع العروض الفنية، في مسرح زعبيل في دبي، في 21 و22 الجاري، مع العرض المسرحي الشيق المخصص للأطفال بعنوان ((هناك وحش في العرض الخاص بك))، حيث تقدمه مؤسسة الفن للجميع، ليستمتع الأطفال بمضامينه المضحكة والغنية بمعارفها، فهو مقتبس من الرائعة الكلاسيكية المحبوبة لتوم فليتشر وجريج أبوت، كتاب الصور الأكثر مبيعاً.

وهذا العرض من تأليف زوي بورن وإخراج ميراندا لارسون، ومعه يتابع الصغار عوالم مغامرات توم فليتشر التفاعلية التي تحفز الخيال الكبير من صفحة إلى أخرى، طوال 55 دقيقة تتميز بموسيقى أصلية حيوية. وخلالها يقدم الكثير من المرح للأطفال، حيث تنبض المسرحية باللحظات التفاعلية التي يستمتع الأطفال معها بشخصيات فريدة، ففي تفاصيل حبكتها، تستعد مجموعة من المؤدين لبدء عرضها، لكن هؤلاء يكتشفون بسرعة أنهم ليسوا وحدهم على المسرح.

وفي المجمل، يحفل العرض بالكوميديا والتقنيات والفنيات الساحرة المتوجة بأداء عالٍ، ينطوي على التعلم عن متعة الكتب والصداقة على طول الطريق.

تقييمات رائعة

كما سيكون الصغار في ((دانة الدنيا)) مع العرض العالمي ((سندريلا على الجليد))، حيث يقدمه نجوم إمبريال آيس المشهورون، على مسرح زعبيل سراي، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، بإشراف وتنفيذ توني ميرسر وICC، وهو من أكثر العروض الجليدية تحدياً وتشويقاً على الإطلاق.

وقد حاز تقييمات رائعة في جميع المجالات خلال جولاته في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، كما قدمت عروضه في هولندا وإيطاليا وسنغافورة وكندا وقاعة ألبرت الملكية في المملكة المتحدة. ومن ما جاء في تعليقات أبرز الصحف العالمية حوله: ((إن نجوم الجليد الإمبراطوريين للتزلج على الجليد هم بمثابة سيرك دو سوليه للسيرك.. ملهمون وأصيلون ومسرح رائع))، صنداي تليغراف، سيدني.

وحتى الآن، استقبل العمل في عروضه العالمية ما يقرب من تسعة ملايين شخص عبر خمس قارات عروض ((نجوم الجليد الإمبراطوريون)) المفعمة بالأدرينالين بحفاوة بالغة. وعلى مدار السنوات التسع عشرة الماضية، قدمت ((نجوم الجليد الإمبراطوريون)) عروضها في العديد من أرقى الأماكن في العالم، من سادلرز ويلز في ويست إند بلندن إلى مسرح إسبلاناد في سنغافورة، ومن ساحة الفنون في مونتريال.

وتعد مسرحية ((سندريلا على الجليد)) في عرضها بدبي تجسيداً جديداً للحكاية الكلاسيكية التي يتم تقديمها عادة، حيث ابتكرها وصممها المخرج الحائز جوائز توني ميرسر بعد الموسم الناجح بشكل لا يصدق لمسرحية بيتر بان على الجليد في أفخم مسرح في جنوب ويلز. وتبدو مزيجاً مبهجاً من المسرح والرياضة، حيث يفتح هذا العرض ((سندريلا على الجليد)) آفاقاً جديدة في عالم الرقص على الجليد.

يذكر أن فرقة سندريلا المكونة من 21 شخصاً تشتهر بحرفيتها وأسلوبها الفريد في سرد القصص، وسوف تقدم مآثر تزلج مذهلة، بعضها لم يتم تجربته من قبل في المنافسة أو على مسرح جليدي.

ويقول توني ميرسر في مناسبة هذا العرض في دبي: ((من خلال منح هؤلاء المتزلجين الموهوبين بشكل استثنائي الحرية لتجربة التزلج التنافسي خارج المنافسة، أثناء العمل جنباً إلى جنب مع بعض أفضل مدربي التزلج على الجليد في العالم، نتمكن من تقديم إنتاج لا يقارن)). ويُعرض ((سندريلا على الجليد)) على مسرح تم إنشاؤه خصيصاً، متجمداً عند درجة حرارة 15 درجة مئوية تحت الصفر، ويتميز بمؤثرات خاصة مذهلة، بما في ذلك النار والمطر والطيران والمناظر الطبيعية الرائعة والأزياء التي ابتكرتها المصممة الشهيرة فيرونيكا باسترناك.

وفي لمسة جديدة على الحكاية الخالدة، سيحكي توني ميرسر قصة سندريلا، راقصة الجوقة المتواضعة التي تم دفعها إلى دائرة الضوء كراقصة باليه رئيسية وتأسر الأمير الوسيم - أكثر العزاب المؤهلين في المدينة - بأدائها الرشيق.

وعلى الرغم من المحاولات المتنافسة من قبل أخواتها غير الشقيقات لسرقة قلبه، والتي خططت لها زوجة أبيها بوحشية حقيقية، ينتصر الحب الحقيقي بفضل القوى السحرية لعرافة الغجر ووالد سندريلا اللطيف، وسيذهب صانع الساعات في المدينة وسندريلا إلى الحفل.