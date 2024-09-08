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«روبلوكس» تطلق ألعاب فيديو مدفوعة بعملة حقيقية

9/8/2024 7:27:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة روبلوكس أنها ستطرح ألعاب فيديو مدفوعة على منصتها، وستسمح للمطورين ببيع سلع مادية من خلال ألعابهم المبتكرة. وقالت شركة ألعاب الفيديو في مؤتمر المطورين، إنها ستضيف القدرة على تسعير ألعاب معينة، أو ما تسميه تجارب، بعملة حقيقية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. وستدعم روبلوكس حصة إيرادات أعلى للمبدعين تصل إلى 70 % ، لكنها ستختلف حسب سعر اللعبة.

وذكرت أن التجارب المدفوعة ستطلق على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في وقت لاحق من هذا العام، مع خطط للتوسع إلى جميع الأجهزة الأخرى في المستقبل.

وتمثل هذه الخطوة انحرافاً طفيفاً عن نموذج أعمال روبلوكس الناجح، والقائم منذ فترة طويلة للألعاب المجانية، مع التركيز على عمليات شراء عملة اللعبة ((روبوكس))، والتي تستخدم لشراء سلع مثل مستحضرات التجميل والمقتنيات داخل العوالم الرقمية للشركة.

على عكس شركات ألعاب الفيديو التقليدية، تعتمد روبلوكس بشكل كبير على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لدفع المشاركة، ومكافأة المبدعين الذين يصنعون ألعاباً تحظى بشعبية، وتحصل على ملايين الزيارات على المنصة. وقالت الشركة إنها دفعت أكثر من 800 مليون دولار لمجتمع المبدعين في الأشهر الـ 12 الماضية.

دخلت روبلوكس في شراكة مع Shopify، للسماح للمبدعين الأفراد ببيع البضائع المادية مباشرة من ألعابهم في أوائل العام المقبل. كما أبرمت الشركة علاقات مع علامات تجارية مثل Walmart وElf Beauty، لإطلاق متاجر داخل منصتها، يمكن للاعبين من خلالها شراء المنتجات الحقيقية مباشرة.

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