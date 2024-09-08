تيليجرام توقف خصائص «تميزها» خلال 3 أيام.. وتفعل زر «الإبلاغ»

ألغت منصة تيليجرام خصائص ((تميزها)) عن غيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وذلك خلال 3 أيام فقط.

البداية كان يوم الجمعة بحذف خاصية ((أشخاص في الجوار)) أو ((الأشخاص القريبين منك)) وتعطيل تحميل الوسائط المتعددة، والأحد أضافت ميزة الإبلاغ عن المحتوى الضار.

وسمحت تيليجرام للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، بحسب ما أعلنته تيليجرام على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف الشهر الماضي بسبب ((ارتكاب أطراف ثالثة جرائم)) على المنصة.

وأشار موقع تك كرانش إلى أن المنصة التي تخدم حوال مليار مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 10 ملايين مشترك، أقامت شهرتها على فرض أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين. وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً على منصة تيليجرام كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة، وكانت تقول ((كل محادثات ومجموعات المحادثة على تيليجرام قاصرة فقط على المشاركين فيها. نحن لا نتلقى أي طلبات تتعلق بالمحادثات)). ولكن اعتباراً من يوم الخميس الماضي تم تعديل هذا النص، وأصبح يقول ((كل تطبيقات تيليجرام تحتوي على زر ((إبلاغ)) يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة)).

كما أعلنت المنصة يوم الجمعة الماضي حذف خاصية ((أشخاص في الجوار)) أو ((الأشخاص القريبين منك)) والتي قيل إنه أسيئ استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين. كما عطلت قدرة المستخدمين على تحميل الوسائط المتعددة، وهي أداة التدوين على المنصة، حيث قال دوروف إنه تمت إساءة استخدامها من جانب جهات مجهولة.

كما أتاحت المنصة عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات الحذف الآلي للمحتوى غير القانوني، مع توجيه المستخدمين لإضافة روابط المحتوى الذي يطلبون من المشرفين الالتفات إليه.

ولم يتضح كيف، وما إذا كان هذا التغيير سيؤثر على قدرة تيليجرام على الاستجابة لمطالب مؤسسات إنفاذ القانون. وتعاونت المنصة في السابق مع طلبات قضائية لتقديم بعض المعلومات عن مستخدمين محددين.

من ناحيته، قال ريمي فاوجان المتحدث باسم تيليجرام: ((إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين))، وفقاً لآلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفاً إن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً يزيد فقط وضوح طريقة الإبلاغ عن المحتوى الضار.