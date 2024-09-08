على خطى سنغافورة

ونحن نعيش هذه المرحلة من التصفيات النهائية والحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026، وبعد أن أبلى منتخبنا الوطني بلاءً حسناً في أولى مبارياته، وتفوق على شقيقه القطري بالثلاثة، وتصدر مجموعته، نعم.. ونحن نعيش هذه النشوة نتذكر تصفيات سنغافورة عام 89 التي أهلت الأبيض الإماراتي إلى نهائيات مونديال إيطاليا 90 لأول مرة، فكل من عاصر هذا الإنجاز كان يشعر بالفخر، لأن المنتخب صعد عن جدارة، ولم يخسر، وكان شعاره أيامها يعتمد على سياسة الخطوة خطوة، والتعامل مع كل وكأنها المباراة النهائية التي ستحملنا إلى المونديال، كانت سياسة حكيمة أسفرت في النهاية عن تحقيق الحلم والتأهل إلى المونديال برقم قياسي عالمي لم يحققه إلا منتخب الإمارات، لأنه صعد إلى النهائيات وعمره الكروي لم يكن يجاوز الـ 18 عاماً، وكان ذلك حديث القاصي والداني عربياً وغير عربي.

اليوم ومنتخبنا يستعد لملاقاة المنتخب الإيراني في مباراته الثانية بمدينة العين، نريد أن نستلهم تجربة سنغافورة الفريدة والعاقلة، وأن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي بطولة بصرف النظر عن اسم المنافس وقدراته، لا سيما بعد المفاجآت المدهشة التي أسفرت عنها مباريات الجولة الأولى، والتي أكدت تقارب المستويات، وأن الحلم المونديالي يتسع للجميع وليس لمنتخبات بعينها، كما جرت العادة في المرات السابقة.

آخر الكلام

أمام أعيننا مباراة قطر الماضية، أمامنا مستوانا المتواضع في الشوط الأول، ومستوانا المختلف كلياً في الشوط الثاني، أن نلاقي إيران من حيث انتهينا، وفي معيتنا ثقة كبيرة في النفس وروح وثابة وجماهير مناصرة ومؤازرة، ومع كل هؤلاء ذكريات سنغافورة الجميلة، وسياسة الخطوة خطوة، والتعامل بالعقل، كما تقتضيه إمكانات المنافس وسيناريو المباراة، والله الموفق يالأبيض.