أحمد عمر.. بصمات خالدة في صحافة الطفل الخليجي

مما لاشك فيه أن الإعلام أضحى اليوم، بإمكاناته المتطورة، لاعباً خطيراً ومؤثراً في حياة المجتمعات، وبالمثل، فإن الإعلام الموجه للطفل، ممثلاً بمجلات الأطفال، بات صاحب دور كبير في حياة الصغار، وهم يخطون خطواتهم الأولى نحو معترك الحياة.

ويمكن تعريف مجلات الأطفال بأنها تلك المكتوبة والموجهة بشكل مقصود من الكبار إلى الصغار، لتمثل أول لقاء للطفل مع الكتابة الأدبية والفنية والعلمية، فيمكنها، بسبب طبيعتها الخاصة، أن تلعب دوراً مؤثراً لجهة تزويد الصغار بالمعلومة، وتعويدهم على القراءة، وتنقيح عقولهم، وإبراز مهاراتهم، وتنمية ذائقتهم الفنية والجمالية، وتشكيل معتقداتهم وأنماط سلوكهم، وتأسيس توجهاتهم وأسلوب تعاملهم مع بعضهم البعض، أو مع الآخر. علاوة على إمتاعهم في الوقت نفسه بالصور والحكايات والرسومات والألعاب والأناشيد والألغاز والمسابقات.

في هذا السياق، كتب الباحث العماني الدكتور عامر محمد العيسري في صحيفة الرؤية العمانية (2018/1/4) قائلاً إن: «الاهتمام بالطفل وتنميته من أهم وأبرز الأمور المعني بها على جميع المستويات اجتماعياً، تربوياً، وسلوكياً ونفسياً. ومن هنا، تبرز الكتابة الموجهة للطفل، كعامل فاعل للمساعدة في تكوين شخصية الطفل بشكل سليم، حيث يعول على هذا الأمر الكثير من التربويين والإعلاميين والكتاب، الذين يخصصون من مدادهم نصيباً وافراً للأطفال، بموضوعات تناسب ميولهم، وتستشعر رغباتهم وقدراتهم، وتصقل مهاراتهم».

ويضيف الكاتب في موقع آخر من بحثه قائلاً ما معناه، إنه لما كانت مجلة الأطفال بمثابة حديقتهم وبيئتهم التي يتعايشون معها، فمن الضروري أن تتسم بخصائص من تلك التي تحث الأطفال الصغار على اقتنائها ومطالعتها، كأن تكون متخصصة في معارفهم وأدبهم وثقافتهم، وتتبنى كتاباتهم، وتستقبل رسائلهم، وتنشر إنتاجهم وصورهم، وتصقل مواهبهم، وتنمي قدراتهم ومستويات ذكائهم، وتنقل أخبارهم ونشاطاتهم، وتساير قدراتهم العقلية، وتتفهم نفسياتهم، وتؤثر في عواطفهم، وتعرفهم إلى بيئتهم ومحيطهم ومجتمعاتهم.

تقول المصادر التي اطلعت عليها حول تاريخ نشأة صحافة الطفل، ومن بينها بحث الدكتور العيسري، أن أول مطبوعة خاصة بالأطفال في العالم، ظهرت في فرنسا سنة 1830، ثم تبعتها في عام 1896، نشرة مطبوعة للأطفال، في شكل ملحق بجريدة «العالم» الأمريكية.

أما إنجلترا، فلم تظهر فيها هذه النوعية من الصحافة إلا في عام 1915، حينما صدرت مجلة باسم «روضة المدرسة». بعد ذلك ظهرت صحافة الأطفال في مختلف الدول الأجنبية تباعاً، مع تخصيص بعضها للإناث، والبعض الآخر للذكور، ناهيك عن تنوعها من حيث المستوى العمري للطفل المتلقي، ومن حيث التخصص (علمي، سلوكي، معرفي، ترفيهي، منوع).

أما العالم العربي، فيقال إن أول عهده بمجلات الأطفال كان في عام 1870، حينما بدأ رفاعة الطهطاوي في القاهرة، محاولة أولية، تمثلت بإصداره صحيفة خاصة بنتاج التلاميذ الأدبي والشعري والقصصي، تحت اسم «روضة المدارس». لكن الثابت والمؤكد، أن أولى مجلات الأطفال العربية ظهرت في القاهرة في عام 1893، تحت اسم «المدرسة»، وفي عام 1923، أصدرت دار اللطائف القاهرية مجلة مصورة للأطفال باسم «الأولاد». تلتها في عام 1952 مجلة «سندباد»، الصادرة عن دار المعارف المصرية، ثم مجلة «علي بابا»، في نفس الفترة تقريباً، فمجلة «سمير»، التي أصدرتها دار الهلال بدءاً من عام 1956، فمجلة «ميكي»، التي صدرت عن دار الهلال أيضاً من 1959، حتى توقفها في 2003.

ويعتبر لبنان البلد العربي الثاني بعد مصر لجهة غزارة المطبوعات الخاصة بالأطفال، حيث ظهرت فيه مجلات: الفرسان، المغامر، سوبرمان، الوطواط، البرق، بساط الريح، سامر. علاوة على النسخة العربية من مجلة «لولو الصغيرة» البريطانية، والنسخة العربية من مجلة «بطل الهنود الحمر» الأمريكية تحت اسم «طارق».

في منطقة الخليج العربي، شهدت دولها في فترة متأخرة نسبياً، ظهور مطبوعات خاصة بالأطفال. وتعتبر المملكة العربية السعودية الأولى على هذا الصعيد، ذلك أن أقدم مجلات الأطفال فيها أصدره الشاعر والأديب طاهر الزمخشري (بابا طاهر)، من مكة المكرمة، تحت اسم «الروضة» في 1959. وتأتي الكويت في المرتبة الثانية، حيث ظهرت بها مجلة «سعد»، الصادرة عن دار الرأي العام في 1969، كما أن وزارة الإعلام الكويتية التي تصدر عنها مجلة «العربي» الشهرية، قررت منذ عام 1983، أن يكون للمجلة ملحق خاص بالأطفال باسم «العربي الصغير». وفي البحرين، ظهرت مجلات «بشار» و«مصطفى» و«كتابي» في الثمانينيات، وتلتها في السنوات الأخيرة مجلة «مدارس» الشهرية المجانية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ومجلة «وطني» الشهرية المجانية، الصادرة عن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية. وفي قطر، صدرت في عام 1987 مجلة رائدة للأطفال، بعنوان «حمد وسحر»، عن وزارة التربية، ثم مجلة «أحمد»، علاوة على بعض المجلات المترجمة، مثل «لولو» و«سوبرمان».

أما سلطنة عمان، فقد شهدت محاولة إصدار مجلة «قناديل»، التي لم تستمر سوى عامين، ثم ظهرت ملاحق خاصة بالأطفال من خلال صحف مسقط اليومية ومجلاتها الشهرية، مثل «الشراع الصغير»، عن صحيفة الوطن، و«أولاد وبنات»، عن صحيفة الشبيبة، و«أحباب البيئة»، عن وزارة البلديات والبيئة والمياه، وملحق «أحباب المسجد»، عن مجلة الرسالة، علاوة على أول ملحق باللغة الإنجليزية للأطفال عن صحيفة الأوبزرفير، تحت عنوان Youth Observer.

المقدمة السابقة كانت تمهيداً للحديث عن أحد رواد صحافة الأطفال بمنطقة الخليج، وهو الأديب المصري أحمد عمر، الذي توفي في 9 أغسطس الماضي، بمسقط رأسه في القاهرة، عن 85 عاماً، على إثر وعكة صحية، بعد أن ساهم مساهمة لا تنسى في تاريخ صحافة الطفل الخليجي، وترك عليها بصمات خالدة، من خلال الإشراف على مجلة «ماجد» في أبوظبي، وإدارة شؤونها فور تأسيسها، وتولي رئاسة تحريرها، وابتكار شخصياتها الكرتونية، إلى أن وقفت على أرجلها كإحدى أهم المجلات العربية الخاصة بالأطفال، وأكثرها شعبية وتوزيعا في العالم العربي.

ومجلة «ماجد» صدرت بدءاً من 28 فبراير 1979، عن «شركة أبوظبي للإعلام»، لتواكب الاحتفال بالسنة الدولية للطفل، ولتكون أول مجلة للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنمية تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية، ونشر الثقافة والمعرفة، من خلال مواضيع وحكايات ومغامرات، بأسلوب فني راقٍ، يتناسب مع أعمار القراء الصغار. وسميت بهذا الاسم، تيمناً باسم البحار الإماراتي ابن رأس الخيمة «شهاب أحمد بن ماجد».

وصدرت «ماجد» مذاك وحتى بداية عام 2020، كمجلة أسبوعية موجهة للأطفال ما بين سن السابعة والرابعة عشرة. ومنذ مطلع عام 2020 إلى اليوم، تحولت إلى مجلة شهرية، علماً بأنها أطلقت موقعاً إلكترونياً خاصاً بإصداراتها منذ 2009، بهدف تسهيل التفاعل بينها وبين قرائها الصغار، ثم أطلقت بدءاً من 2015 قناة تلفزيونية، تحت اسم «قناة ماجد». علاوة على ما سبق، حرصت المجلة على أن تكون حاضرة ومشاركة في العديد من المعارض المتخصصة في كتب الأطفال، مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة، ومعرض صفاقس بتونس، ومعرض بولونيا العريق.

ويعد الأديب أحمد محمد عمر، أول من تولى رئاسة تحريرها، ونجح في تطويرها، وحولها إلى مطبوعة معروفة ومطلوبة في مختلف الأقطار العربية، ليس للصغار فحسب، وإنما لأسرهم أيضاً، فواصلت مسيرتها دون انقطاع إلى اليوم، بفضل جهوده وجهود طاقم من ألمع المحررين والرسامين والمبدعين الإماراتيين والعرب، ممن اختارهم بنفسه، علاوة على جهود بعض من القراء الصغار، الذين أصبحوا مع مرور الأيام كتاباً دائمين بالمجلة، ينشرون إبداعاتهم مقابل مكافآت مالية تصرف لهم من باب التشجيع والدعم والاستمرارية، أو مندوبين لها في مختلف المجتمعات والبيئات العربية، ينقلون للمجلة أخبارها وأحداثها وفعالياتها.

ولعل ما يؤكد نجاح المجلة ومتانة موقعها في عالم المطبوعات الموجهة للطفل الخليجي والعربي، هو الإحصاءات التي أوردتها المؤسسة الدولية للتحقق من الانتشار، والتي أفادت بأن توزيعها وصل إلى رقم قياسي، لم تصل إليه مجلة مماثلة من قبل، وهو 176500 نسخة في الأسبوع.

ولد أحمد عمر في القاهرة بتاريخ 25 سبتمبر 1939، وبعد أن أنهى تعليمه العام، التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، التي تخرج فيها، حاملاً ليسانس الآداب/ قسم الصحافة، وأتته فرصة العمل بدولة الإمارات، التي استهل منها مسيرته المهنية، عبر الالتحاق بإحدى الصحف المحلية كأحد أعضاء فريقها التأسيسي، فشارك في وضع لبناتها الأولى، وتولى فيها قسم المحليات.

استمر صاحبنا يعمل بجد ومثابرة في أبوظبي، الأمر الذي لفت أنظار رؤسائه، فأوكلوا إليه الإشراف على مجلة «ماجد» منذ الانطلاقة، ورئاسة تحريرها. وكان أحمد عمر مؤهلاً لهذا المنصب، ليس لأنه خريج الصحافة فحسب، وإنما أيضاً بحكم تعمقه في معرفة خبايا الطفولة وأسرارها، وعشقه للأطفال الذين لم يرزق بواحد منهم. هذا ناهيك عن عشق كبير ولد معه للقراءة والكتابة منذ سنوات طفولته المبكرة. يقول أحمد عمر، في إحدى مقابلاته الصحافية، إن حبه للقراءة بدأ مع القرآن الكريم وهو في سن الرابعة، وكان وقتها يسلي نفسه أيضاً بقراءة روايات «أرسين لوبين»، التي وجدها شيقة ومسلية وتنمي الذكاء، وتغري بمواصلة القراءة دون انقطاع، وبالتالي، تعوّد الطفل على القراءة المستمرة، تزرع فيه الرغبة للبحث عن المزيد من الكتب.

بعدها تعرف إلى «سور الأزبكية»، حيث تباع إلى اليوم الكتب القديمة والمستعملة بأسعار زهيدة، وصار زبوناً دائماً لهذا السوق، وأخذ يقرأ ليصنع مخزوناً فكرياً في ذاكرته، وكانت كتب التراث تتصدر اهتماماته المبكرة، إضافة إلى روايات نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وجمال الغيطاني، وغيرهم من أدباء مصر الكبار، فأسس لنفسه مكتبة ضخمة، ساعدته لاحقاً في حياته العملية.

وهكذا شمر الرجل عن ساعديه، وبدأ في العمل بجد ضمن مشروع تأسيس مجلة «ماجد» من الصفر، متوخياً فيها بالدرجة الأولى أن تعكس الهوية العربية الخليجية في المضمون والأحداث والشخصيات، وتحافظ على خصوصية الطفل الخليجي وقيمه، وبالدرجة الثانية، أن تلبي حاجات الطفل العربي والخليجي، وتعبّر عن فكره ومشاعره، من خلال الكلمة والرسمة. ومن هنا، جاء ابتكاره لشخصية الطفل ماجد، التي حرص فيها أن تكون معبّرة عن القيم الإنسانية، وليست عاكسة لصورة الأبطال الخارقين.

لم تكن شخصية ماجد هي الوحيدة التي ابتكرها الرجل لمجلته، وإنما ابتكر أيضاً معظم شخصياتها الأخرى، التي حظيت بمحبة الأطفال، مثل: «كسلان جداً»، و«موزة الحبوبة»، و«فضولي»، و«أبو الظرفاء»، و«زكية الذكية»، و«شمسة ودانة»، و«النقيب فهمان» و«المساعد خلفان».

أحاط أحمد عمر مجلة «ماجد» برعايته كولد له، فبالغ في الاهتمام به، وسهر على راحته ليلاً ونهاراً، وراح يخطط له، ويتابع خطواته بدقة وشغف، ويثري مخيلته بقصص وحكايات وشخصيات، حتى كبر وأينع.

وحينما بلغ الابن الثلاثين من العمر، في عام 2009، تركه يعتمد على نفسه، وعاد هو إلى مسقط رأسه، ليعيش به بقية عمره، إلى أن وافته المنية. وهكذا نجد أن صاحبنا ظل يشرف على المجلة ويدير تحريرها ويطورها، ويكتب افتتاحياتها بعبارات تربوية، وشحنات معرفية وتعليمية، من عام 1979 إلى عام 2009، ثم تولت دفة المجلة من بعده السيدة فاطمة سيف، التي عملت من موقعها على تبنّي سياسة إعلامية جديدة، تهدف إلى تمكين الأطفال من تولي مناصب إعلامية، فعينت في عام 2020، مريم السركال، رئيسة لتحرير «ماجد». وأحمد عمر، الذي كان يؤمن بأن «تشجيع الأطفال على القراءة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجلة، فإذا لم يهتم الطفل منذ صغره بعادة القراءة، فلن يهتم بها مستقبلاً، وإن مجرد اهتمام الطفل بقراءة مجلة، خطوة على طريق اكتساب عادة القراءة»، تم تكريمه بمنحه جائزة صحافة الطفل في سنة 2004، وترك خلفه مجموعة من القصص المصورة للأطفال، من بينها: «كسلان جداً حول العالم وقصص أخرى»، و«كسلان جداً وحكاياته العجيبة».