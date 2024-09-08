العودة إلى مربع الانكماش

كل يوم يمر تكون إسرائيل هي الخاسرة، فهذه الحرب لم تعد نتائجها تحسب بناءً على عدد القتلى الذين يتساقطون بأحدث إنتاج غربي للدبابات والصواريخ والمسيرات الهجومية وطائرات ((أف 35))، واستمرار العدوان على قطاع غزة لا يضيف اليوم غير أرقام في الأعداد وجوع ونقص وانتشار الأمراض وهدم المباني التي لا تزال واقفة، والمحصلة صفر وعودة إلى الوراء!

عملية يوم أمس على معبر الحدود الأردني الإسرائيلي نفذها شخص منفرد، سائق شاحنة، وأغلق ذلك المعبر من الجانبين إلى أجل غير مسمى، وهناك على الطرف الغربي تعطلت المعابر مع مصر، رفضاً للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وإصراره على تولي إدارة المعبر الحيوي في رفح، والسيطرة على محور فيلادلفيا المواجه للحدود المصرية الفلسطينية، وهو ما يعتبره نتانياهو انتصاراً، وخطوات مهمة في إنجاح الأهداف التي رسمتها حكومة اليمين العنصري المتطرف، بينما العكس هو الصحيح، فإسرائيل اليوم كأنها عادت إلى ما قبل التسعينيات.

هذا هو الواقع، والقادم أشد وأخطر إذا لم يلجم ذلك المتهور المغرور، اتفاقية أوسلو وما تبعها مع منظمة التحرير أصبحت بالية وكأنها لم تكن، مجرد حبر على ورق، وقد تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويفقد الجميع الأمل في سلام مع فكر استعماري يحكم تصرفات النخبة الإسرائيلية، والعودة تكاد تصل إلى اتفاقات ((كامب ديفيد)) مع مصر، أي إلى سنة 1979، بل وصلتها بالفعل مع تجاوزات نتانياهو عند الحدود المصرية، وما تبقى من اتفاقات يتم تجاوزها، والنتيجة الواضحة اليوم أن حكومة اليمين أعادت إسرائيل إلى مربع الانكماش من جديد، ونشر الرعب بين الإسرائيليين، خوفاً وعدم اطمئنان، ورجوعاً إلى ما كان يطلق عليه الأمريكان والغرب ((الدولة المنبوذة))، والفرق أن هذه الدولة هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق بعد تجاوزها لكل الأعراف الإنسانية في غزة طوال أحد عشر شهراً، وهي التي خالفت مواثيقها وتعهداتها مع جيرانها!