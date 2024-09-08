Monday, 09 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العودة إلى مربع الانكماش

9/8/2024 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كل يوم يمر تكون إسرائيل هي الخاسرة، فهذه الحرب لم تعد نتائجها تحسب بناءً على عدد القتلى الذين يتساقطون بأحدث إنتاج غربي للدبابات والصواريخ والمسيرات الهجومية وطائرات ((أف 35))، واستمرار العدوان على قطاع غزة لا يضيف اليوم غير أرقام في الأعداد وجوع ونقص دواء وانتشار الأمراض وهدم المباني التي لا تزال واقفة، والمحصلة صفر وعودة إلى الوراء!

عملية يوم أمس على معبر الحدود الأردني الإسرائيلي نفذها شخص منفرد، سائق شاحنة، وأغلق ذلك المعبر من الجانبين إلى أجل غير مسمى، وهناك على الطرف الغربي تعطلت المعابر مع مصر، رفضاً للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وإصراره على تولي إدارة المعبر الحيوي في رفح، والسيطرة على محور فيلادلفيا المواجه للحدود المصرية الفلسطينية، وهو ما يعتبره نتانياهو انتصاراً، وخطوات مهمة في إنجاح الأهداف التي رسمتها حكومة اليمين العنصري المتطرف، بينما العكس هو الصحيح، فإسرائيل اليوم كأنها عادت إلى ما قبل التسعينيات.

هذا هو الواقع، والقادم أشد وأخطر إذا لم يلجم ذلك المتهور المغرور، اتفاقية أوسلو وما تبعها مع منظمة التحرير أصبحت بالية وكأنها لم تكن، مجرد حبر على ورق، وقد تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويفقد الجميع الأمل في سلام مع فكر استعماري يحكم تصرفات النخبة الإسرائيلية، والعودة تكاد تصل إلى اتفاقات ((كامب ديفيد)) مع مصر، أي إلى سنة 1979، بل وصلتها بالفعل مع تجاوزات نتانياهو عند الحدود المصرية، وما تبقى من اتفاقات يتم تجاوزها، والنتيجة الواضحة اليوم أن حكومة اليمين أعادت إسرائيل إلى مربع الانكماش من جديد، ونشر الرعب بين الإسرائيليين، خوفاً وعدم اطمئنان، ورجوعاً إلى ما كان يطلق عليه الأمريكان والغرب ((الدولة المنبوذة))، والفرق أن هذه الدولة هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق بعد تجاوزها لكل الأعراف الإنسانية في غزة طوال أحد عشر شهراً، وهي التي خالفت مواثيقها وتعهداتها مع جيرانها!

MENAFN08092024000110011019ID1108649928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث