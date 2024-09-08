التفكير في السعادة

يقول البعض إذا سألته عن أخباره، الحمد لله، كل شيء على ما يرام، مع أنك لو حاولت أن تكون متطفلاً بعض الشيء لعلمت أن أموره ليست على ما يرام أبداً، لكنه الرضا بما كتبه الله، وعدم الشكوى، إن الرضا الناجم من شعورنا بالقناعة بما لدينا هو السبب في السعادة التي نلمحها في عيون وكلمات البعض، والتي لا يدركها الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى ما بين أيدي الآخرين!

لذلك فحين تسأل إنساناً يهمك أمره عن أخباره فأنت في الحقيقة لا تتجسس عليه، بقدر ما تود أن تطمئن إلى أن مسار حياته لا يدعو للقلق، لذلك إذا أجابك أن لا أخبار لدي فلا تُلح في السؤال، واتبع حكمة القول الإنجليزي ((عدم وجود أخبار، بحد ذاته، خبر جيد)) لأن أقصى أمنياتنا اليوم أن نكون بعيدين عن مرمى الأخبار، وقريبين جداً من كل شيء يدخل السعادة إلى قلوبنا مهما كان بسيطاً وصغيراً، فإذا لم توجد بالفعل نسعى إليها بأن نفكر فيها أو نتخيلها، ألا يقولون إن إمعان التفكير في شيء يجلبه أو يقرب حدوثه؟

تقول صديقة: أفكر دائماً في الأشياء التي تسعدني، مثل: الكريم كراميل، رائحة الخوخ في صابون الاستحمام، بطاقات البريد القديمة التي كان الأصدقاء يرسلونها كتذكارات من البلدان التي يزورونها، لمسة القطط وصوت خرخراتها حين تغرق في النوم بمنتهى الراحة، ملامسة الألوان المختلفة على الورق، رائحة الفل، النقوش والرسمات التي تزين بيجامات النوم، نوافذ الخشب نصف المغلقة، الجيلي بطعم الكرز، أقلام الرصاص الثقيلة.

أحياناً، إن التفكير في الأمور التي تسعدنا يجلب لنا السعادة دون أن ننتبه أو حتى نبذل جهداً واسعاً، ذلك أفضل من صرف جهدنا ومشاعرنا للانشغال في الأمور المحزنة أو المزعجة! كصديقتي التي تعيش في القاهرة، وتفكر دوماً في آيسكريم الفراولة، الذي أكلناه سوياً في محل الآيسكريم هنا في دبي، وكجارتي التي تقول لي دائماً إن أكثر ذكرى تسعدها هي عندما كانت تأكل ((خبز الرقاق مع الطماطم)) في ظهيرات رمضان وهي طفلة في غفلة من أمها!