صدر مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت كتاب ((أسد الملاعب))، أحدث الإصدارات الرياضية، والذي يحكي مسيرة اللاعب الدولي اللبناني شبل هرموش، محترف نادي النصر بدبي في منتصف السبعينيات، وقصة انتقاله إلى ((العميد)) قادماً من الأنصار اللبناني في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، ومن ثم عودته إلى نفس الفريق بعد قرار اتحاد الكرة بمنع اللاعبين الأجانب، واقتصاره على اللاعبين المواطنين فقط، وحرص النجم الخلوق على إهدائي نسخة من الإصدار الثمين، الذي تضمن قصة تعاقده مع ((الأزرق)) هو وزميله المرحوم حسان حيدر، عندما عرض شقيقه سمير هرموش، الذي كان يعمل في الإمارات على إدارة النصر التعاقد مع شبل، وتكليف عبدالرحمن تهلك، أمين السر العام في تلك الفترة بالسفر إلى بيروت برفقة المدير الفني، ميمي الشربيني، لإتمام التعاقد مع اللاعب ومواطنه حسان حيدر، كما تضمن الكتاب قصة تمثيل اللاعب لمنتخب الإمارات العسكري في نفس الفترة مع نخبة النجوم العرب: أشرف أبو النور، ونجم الدين فضل، والطيب سند، وحموري، ومشير عثمان، والفاضل سانتو، وإبراهيم عبدالصمد، ورجب عبدالمنعم، وكذلك دورهم المتميز في بداية تأسيسه 1973، يعتبر هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة الرياضية العربية، ولا بد أن نشيد بما قدم من عمل توثيقي للاعب عربي كان مثالاً للاحترام داخل وخارج الملعب، له كل التحية لأنه يذكرنا بالخير، ولم يَنْسنا وهذه هي شيمة الناس الطيبين، وبالمناسبة فقد اشتهر اللبنانيون خلال فترة الستينيات بإصدار العديد من الكتب، والمجلات الرياضية، وفي صحافتنا المحلية الرياضية كانت هناك بصمة واضحة في مجال الصحافة الرياضية لعدد من الزملاء اللبنانيين، الذين عملوا في الصحف المحلية سنوات طويلة، من الجيل القديم المرحوم عبدالمجيد جابر، والمخضرم محمد حمصي، إلى جانب شباب الجيل الجديد معن خليل، وعلي نجم، وعلي الزين، حفظ الله لبنان وشعبه وتمنياتنا بعودة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.. والله من وراء القصد.

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