لماذا هذا التفاعل اللافت؟

قد يتساءل البعض عن سبب التفاعل الكبير مع حملة نبذ الإساءة و((التبليك قبل التعليق))، التي دعا إليها معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ولماذا تصدرت أخبار هذه الحملة الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية الرسمية، وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، ولماذا التف الجميع حول هذه الحملة، وأجمعوا على دعمها، وتأييدها فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد هناك قوة بإمكانها تحمل هذا الكم من الإساءات بين الأشقاء، التي تجاوزت كل الحدود والمسافات والخطوط بكل ألوانها.

الجواب بكل بساطة يكمن في استشعار الجميع حجم المشكلة ورغبتهم في إيجاد حل جذري لها، حتى يعود الاستقرار إلى هذه الوسيلة على الرغم من أهميتها، التي أسيء استخدامها من قبل البعض بدل من الاستفادة من الفرص التي تتيحها، والتي لم تتمكن أي وسيلة على مر العصور من إتاحتها للأفراد والمجتمعات.

ولا مبالغة في قول إن الحملة فرضت نفسها على ملتقيات واجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية لعل أهمها اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، الذي كان في سلطنة عمان وأجمع المجلس على بحث موضوع الإساءات، التي تتعرض لها دول مجلس التعاون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا ضرورة وقفها، والعمل على حملات لمكافحتها، مشددين على ضرورة توعية مستخدمي هذه الوسائل من المغردين وغيرهم.

أما وقد التقت إرادة المجتمعات الخليجية بمؤسساتها الإعلامية على مكافحة هذه الآفة فلابد أن تكون الخطوات المقبلة أكثر جدية وفاعلة بنفس تفاعلها مع الحملة حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها، مع التأكيد مجدداً على أنه ليس هناك أي مساس بالحريات الصحفية، فحرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بالقانون، وتضمنها الأعراف الصحفية في مختلف المؤسسات، ولم ينل من تلك الحريات شيء، بل كان الإعلام بما فيه من حريات الشريك الأكبر لتنمية وتطور المجتمعات، وداعماً لخطط الحكومات، التي بدورها أدركت أهمية هذا الدور المهم، الذي مارسه الإعلام.



