تراجع البورصات الخليجية في صدى لهبوط الأسهم العالمية

اختتمت أغلب البورصات في منطقة الخليج التعاملات، أمس، على تراجع بعد هبوط الأسهم العالمية يوم الجمعة بضغط من تأثير أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة.

وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيتخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المعتاد. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن التوظيف زاد بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تراجع في الوقت ذاته معدل البطالة كما هو متوقع بما يشير إلى تباطؤ مطرد في سوق العمل. وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها المركزي الأمريكي في ظل ارتباط عملات غالبية هذه الدول بالدولار.

وهبط المؤشر السعودي واحداً بالمئة بضغط من تراجع مجموعة التيسير لصناعة الألومنيوم 0.8 بالمئة وهبوط سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وأرامكو 0.9 بالمئة. وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، 2 بالمئة عند التسوية الجمعة، كما سجلت تراجعاً أسبوعياً كبيراً بعد صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، بما فاق أثر عوامل داعمة للأسعار مثل تأجيل تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج.

وتراجع المؤشر القطري 0.6 بالمئة. وبالنسبة للبورصات خارج منطقة الخليج، فقد سجل المؤشر المصري القيادي تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 2.4 بالمئة مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 2.6 بالمئة. وترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وقال إن الضغوط التضخمية تراجعت لكن النمو الاقتصادي تباطأت وتيرته.

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