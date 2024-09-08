سندات الكوارث.. هل هي الحل الأمثل للبلدان المعرضة للصدمات؟

تسببت الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والأعاصير، في خسائر بمليارات الدولارات خلال العام الجاري لكن تأثيرها على سوق سندات الكوارث كان محدوداً حتى الآن. وصممت أدوات تمويل الكوارث هذه لنقل حصة من المخاطر إلى الأسواق المالية لكن بعض النقاد يرون أن هذه الأدوات قد تؤدي إلى تحويل الموارد المالية المحدودة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، وإن كانت هذه الحجة لا تستند إلى أساس قوي.

وأورد تقرير جديد، شارك في تأليفه جوالا رامبران، المحافظ السابق لمصرف ترينيداد المركزي، حجة مضادة لسندات الكوارث. ودعا التقرير، البنك الدولي، إلى إعادة النظر في استخدامه لهذه الأداة المالية ((المعقدة والمكلفة)).

وسلط التقرير، الذي نشرته مجموعة ((فالنرابل توينتي)) التي تمثل مجموعة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، الضوء على سندات الكوارث لدولة جامايكا التي لم تسدد تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء أعاصير عدة، تشمل إعصار ((بيريل)) الذي أصاب البلاد في يوليو الماضي. وانتقد التقرير جمود سندات الكوارث، مشيراً إلى أنها تسدد فقط تعويضات عن الأضرار إذا ضربت العاصفة النقطة المتوقعة، بناءً على مسار وشدة العاصفة.

وبكل تأكيد، فإن تحويل مخاطر الأعاصير إلى أسواق رأس المال لا يأتي بتكلفة رخيصة. وتسدد جامايكا فعلياً 10.5 ملايين دولار أمريكي سنوياً، أو 7 % من القيمة الاسمية، وهو عنصر قسط التأمين بكوبون السند. وفي المقابل، بلغت النسبة التي سددها مانحون دوليون حتى موعد استحقاق سند الكوارث السابق في ديسمبر الماضي نحو 4.4 %. وتعكس التكاليف المرتفعة اتساع فوارق الائتمان في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتقييم الأسواق لازدياد مخاطر الأعاصير.

ويستفيد المستثمرون من هذا الوضع على نحو جيد في الوقت الراهن. فبعد أعوام عدة من العوائد الضعيفة، ارتفعت الفائدة. وحقق مؤشر ((سويس ري غلوبال كات بوند توتال ريترن)) عوائد بنسبة 19.7 % في العام الماضي، وهي الأعلى منذ عام 2002. وحقق المؤشر عوائد قوية بنسبة 5.8 % في النصف الأول من العام. لكن العوائد القوية تعود جزئياً إلى الهدوء النسبي للكوارث الكبيرة، غير أن هذا لن يدوم.

ولم تتقدم حكومة جامايكا نفسها بشكاوى بشأن إخفاق سداد السند، وقالت إنه مهيأ للاستجابة للأضرار المباشرة الناجمة عن إعصار ضخم، أو تعرضها لإعصار أكثر خطورة من ((بيريل)). كما أن لدى الحكومة أشكالاً أخرى من أدوات التمويل ونقل المخاطر مخصصة للاستجابة لأعاصير ذات درجات شدة مختلفة.

وفي كل الأحوال، يتعين على الدول المعرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية أن توازن بين تكاليف السندات ومنافعها. وبطبيعة الحال، لا تعد هذه السندات حلاً واحداً يناسب كل الأطراف، ولن يكون الجميع على قناعة بأن الأقساط تستحق العناء بمستوياتها الحالية.

ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي ازدياد طرحه لهذه السندات على نحو كبير في الأعوام المقبلة، بحيث تغطي مجموعة أوسع من الدول والكوارث، بما في ذلك الجفاف. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة نقل المخاطر، فإن الدول حريصة على تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية. وفي هذا الصدد، تعد الطبيعة الخام لسندات الكوارث، المصممة لتسهيل المدفوعات السريعة، ميزة وليست عيباً.

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