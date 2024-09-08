الجفاف في البرازيل يرفع أسعار عصير البرتقال لمستويات قياسية

أسعار العقود الآجلة ترتفع إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل عامين

وصلت أسعار عصير البرتقال إلى مستويات قياسية، حيث تسبب الجفاف الشديد وانتشار الآفات الزراعية في تدمير المحاصيل في البرازيل؛ أكبر مصدر في العالم، ما وضع شركات المشروبات في مأزق حرج للغاية.

ووصلت العقود الآجلة لعصير البرتقال المركز داخل بورصة إنتركونتيننتال في نيويورك الجمعة إلى 4.92 دولارات للرطل، أي ما يقرب من 3 أضعاف السعر قبل عامين، وذلك بسبب انخفاض الإمدادات العالمية من الفاكهة المستخدمة في صناعة العصير.

وقال هاري كامبل، المحلل لدى شركة إكسبانا، إنه بالنسبة لشركات المشروبات الغازية، التي تستخدم سوق العقود الآجلة للتحوط ضد التقلبات الكبيرة في الأسعار وتضطر لتحمل ارتفاع التكاليف، بات الوضع ((صعباً للغاية))، وأضاف إن ((هذه الشركات بالكاد تعرف ما يجب فعله)).

وخلال شهر مايو، توقعت جمعية فوند سيتروس، التي تمثل مزارعي الحمضيات وشركات إنتاج العصائر، ومقرها ولاية ساو باولو المنتجة للبرتقال، أن تنتج البرازيل أقل محصول من البرتقال منذ 35 عاماً، مع توقع انخفاض العائدات حوالي 25 % عن العام السابق.

وأشار أندريس باديا، المحلل في رابوبانك، إلى أنه ((حتى هذه التوقعات المتشائمة قد لا تتحقق ويكون الوضع أسوأ في ظل الظروف السائدة)). وقال: ((تشهد البرازيل أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً، مع عدم هطول أمطار تقريباً في مناطق زراعة الحمضيات على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وهي فترة مهمة)). كما أشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون تأخر موسم الأمطار هذا العام، والذي يبدأ عادة في أواخر شهر سبتمبر.

وأوضح باديا أن ((إنتاج أقل محصول منذ 35 عاماً، بالإضافة إلى ارتفاع الإصابة بمرض تخضير الحمضيات والجفاف، يثير عاصفة كبيرة، والسوق لذلك تحت ضغط شديد)).

وقبل 20 عاماً، بدأ مرض اخضرار الحمضيات – والذي ينتشر عن طريق الحشرات الماصة للعصارة التي تجعل الفاكهة مرة قبل تدمير الشجرة تماماً - ينتشر في أنحاء فلوريدا، ما أدى إلى تدمير بساتين البرتقال في منطقة الزراعة الرئيسية بالولايات المتحدة. وحالياً، ينتشر المرض بقوة في أنحاء البرازيل.

وفي عام 2023، أظهرت 38 % من أشجار البرتقال في البرازيل أعراض المرض، وكان عدد الحشرات الماصة للعصارة هو الأعلى على الإطلاق منذ الإبلاغ عن المرض للمرة الأولى في عام 2004، وفقاً للباحث ريناتو باسنيزي بجمعية فوندسيتروس.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات، مثل تعزيز مقاومة الآفات، بما في ذلك استخدام مبيدات حشرية أكثر فعالية، دفعت فوندسيتروس إلى الاعتقاد أن ((ارتفاع معدل الإصابة سيبدأ في الانخفاض)). لكن تعرض العديد من بساتين البرتقال في البرازيل للضرر، إذ انخفضت غلة الأشجار المصابة، مع انخفاض الإنتاجية بمرور الوقت مع تقدم المرض. كما تتساقط الثمار مبكراً وبالتالي، تقل جودة العصير، وفقاً لباسنيزي.

وأكد برايان بالهاريس، وهو مزارع حمضيات من ولاية ياو باولو، أن عام 2024 كان الأسوأ من حيث الإنتاجية منذ أن بدأ والده زراعة البرتقال في عام 1970. وفي أجزاء من أرضه، حيث كان متوسط الإنتاج 1800 صندوق للهكتار على مدى العقد الماضي، لم يسجل هذا الموسم سوى 470 صندوقاً، ((ما يجعل هذا العام صعباً للغاية))، على حد قوله.

ورغم أن دولاً أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا، تنتج البرتقال، إلى أن الثمار يتم تخصيصها عادة لأسواق الفاكهة الطازجة. وتكاد تكون البرازيل المزود الوحيد لسوق صناعة العصير. وقال أندرياس باديلا ((لا يوجد عصير متاح في السوق، لهذا السبب نرى أسعاراً قياسية)).

وأوضح كيس كولز، رئيس الرابطة الدولية لعصائر الفواكه والخضروات (IFU)، أنه ((بالنسبة للمستهلكين، يعني ذلك أن سعر عصير البرتقال الغالي في الأساس، سيرتفع أكثر))، مضيفاً إن هناك ((بدائل كثيرة صحية ولذيذة وأقل كلفة)). إلا أن أسعار عصير التفاح تشهد ارتفاعاً هي الأخرى.

ووفقاً لهاري كامبل، المحلل لدى شركة إكسبانا، فقد أثر صقيع الربيع على المحاصيل في بولندا، أكبر منتج للتفاح المستخدم للعصير في أوروبا والمصدر الرئيسي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأسعار ((ترتفع بشكل جنوني)).

وقال كولز إن صناعة الأغذية والمشروبات تحتاج إلى العمل على تحقيق تقدم بعلم المحاصيل لتطوير نباتات وأشجار هجينة جديدة قادرة على مقاومة الظروف الجوية القاسية والآفات.

وتدعو الرابطة الدولية لعصائر الفواكه والخضروات والمنظمات الأخرى إلى تغييرات تشريعية من شأنها أن تسمح لمصنعي عصير البرتقال باستخدام المزيد من الفواكه المقاومة بدرجة أكبر لتغيرات المناخ، مثل اليوسفي، دون تغيير اسم المنتج. وفي الوقت نفسه، يأمل المزارعون، مثل بالهاريس، أن تتحسن الأوضاع قريباً، وقال ((نرجو ألا نواجه المشكلات نفسها في العام المقبل، كما نأمل بالعودة للإنتاج بالمستويات السابقة نفسها)).

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