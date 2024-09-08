حقيقة غريبة ننكرها.. معظمنا يحب العمل أكثر مما يعتقد

ها قد انتهى الصيف، وباتت الشواطئ خاوية، والمكاتب ممتلئة، مع عودة معظم الدول، خاصة في أوروبا وأمريكا، إلى العمل.

وتسيطر على مكتب فاينانشال تايمز، مثله مثل عدد لا يحصى من المكاتب الأخرى، حالة التعاطف المعتادة بعد الإجازة حول الصدمة التي يشعر بها البعض عند تسجيل الدخول إلى الإنترنت بعد أيام عدة من التوقف عن العمل والنوم لأوقات متأخرة، والابتعاد عن كل ما له صلة بالعمل بشكل عام.

وبصفة شخصية، ليس لدي شيء مفيد يمكن أن أقوله في هذا السياق، خصوصاً لأنني فشلت في الحصول على إجازة خلال شهر أغسطس. لكنني كنت أفكر ملياً في حقيقة غريبة وينكرها كثيرون عن العمل: الناس يحبونه أكثر مما يعتقدون. وقد يكون هذا غير واضح بدرجة كبيرة في وقت يتعرض فيه العمل للكثير من الانتقاد والهجوم.

ربما تكون حالة الاستقالات الكبرى قد خفت حدتها منذ الوباء، لكن الحديث عن البيئة السامة بأماكن العمل، ورؤساء العمل المزعجين والإرهاق، والإجهاد، والاستقالات الهادئة، أو القيام بالحد الأدنى في العمل، لم ينته بأي حال من الأحوال. كما أن الأخبار حول الحق في الانفصال، وأسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ومقاطع فيديو ((كويت توك)) التي تظهر عمالاً في سن الشباب يتخلون عن وظائفهم بجرأة لم تنته بعد.

وفكرة أن العمل فظيع، خصوصاً العمل المؤسسي، ليست جديدة بالطبع. كما أن قصص ديلبرت المصورة موجودة منذ الثمانينيات. وتم بث مسلسل ((ذي أوفيس)) لأول مرة في عام 2001. كما نشر كتاب ((مرحباً بالكسل)) للخبير الاقتصادي الفرنسي كورين ماير للمرة الأولى في عام 2004م، وهو الذي يمثل الدليل المبكر الأكثر مبيعاً للاستقالة الهادئة.

وهناك أيضاً المقال الذي كتبه عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الراحل ديفيد جرايبر عن ((الوظائف الهراء)) في مرحلة ما بعد الأزمة المالية عام 2008، وقد حقق المقال نجاحاً كبيراً وانتشاراً عالمياً وأصبح فيما بعد كتاباً. كما أن الاضطرابات التي أحدثتها جائحة ((كوفيد)) بدورة العمل ساهمت في تعميق الشعور الغريزي بأن العمل يجعل معظم الناس غير سعداء.

لكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك بالفعل؟ وماذا لو كان الاعتقاد بأننا جميعاً مصابون بالسأم المرهق في حد ذاته، للعمال وأصحاب العمل على حد سواء؟ لذلك حرص باحثون مثل سكوت شيمان. وهو أستاذ علم اجتماع كندي، على البحث بعمق في ما وراء عناوين ((كويت توك)) لسؤال الناس عن شعورهم الحقيقي تجاه وظائفهم.

وبعد جمع البيانات من 42000 عامل في الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2019، توصل إلى بعض النتائج المفاجئة. فقد أظهر البحث الذي أجراه سكوت شيمان في أواخر العام الماضي أن 79 % من العمال في الولايات المتحدة يشعرون بالرضا ((إلى حد ما)) أو ((جداً)) عن وظائفهم. لكن تخيل كم عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن معظم الأمريكيين يشعرون بالطريقة نفسها: 49 % فقط.

إنها إذن فجوة كبيرة بين ما يراه الموظفون بأعينهم وما يعتقدون أنه الواقع. وتزداد الفجوة أكبر عندما تسأل الناس عن عدد المرات التي يجدون فيها عملهم مرهقاً. وقد وجد شيمان أن 32 % من العمال يقولون إن عملهم مرهق ((في كثير من الأحيان أو دائماً)). ومن الواضح أن هذا ليس جيداً.

ولكن 69 % يعتقدون أن أغلب الأمريكيين يشعرون بالشعور نفسه. ويبدو هذا الأمر مقلق أيضاً عندما يقول أغلب المشاركين إنهم يشعرون بالتوتر في العمل ((أحياناً، أو نادراً أو أبداً)). وتوجد فجوات مماثلة في الإدراك عندما يتعلق الأمر بالشعور بعدم الحصول على الأجر الكافي والاعتقاد بأن العلاقات بين الرؤساء والموظفين في مكان العمل سيئة.

بعبارة أخرى، يعتقد الناس أنهم محظوظون شخصياً، وعندما يواجهون بأدلة تشير إلى خلاف ذلك، فإنهم ببساطة لا يصدقون ذلك. قال لي شيمان: ((الكثير منهم يقولون في الواقع: ((الناس يكذبون)). وتتفق هذه النتائج مع بيانات أخرى أظهرت منذ فترة طويلة مستويات عالية نسبياً من الرضا الوظيفي في الولايات المتحدة. كما تعكس نتائج أبحاث شيمان في كندا، وهي جنة للعمال مقارنة بالولايات المتحدة)).

لا يمكن إنكار أن بعض أماكن العمل سامة حقاً. وضغوط العمل مشكلة حقيقية، وبعض أصحاب العمل يشبهون حقاً ميراندا بريستلي، المديرة القاسية في فيلم ((الشيطان يرتدي برادا)). لكن هذا لا يعني أنه ينبغي لنا أن نفترض أن معظم أماكن العمل قطعة من الجحيم.

فقد وجد شيمان وزملاؤه أيضاً أنه عندما يعتقد الناس أن معظم العمال غير راضين، فإنهم يميلون إلى الشعور بالتزام أقل تجاه وظائفهم وأصحاب عملهم. ولا يمكن أن يكون هذا جيداً لأي شخص. كما أنه يعكس فجوات أخرى بين الواقع وما يعتقده الناخبون بشأن حالة الهجرة والاقتصاد والاستعداد لمعالجة تغير المناخ، وهذا بالفعل لا يساعد. ومع ذلك، إذا كنت قد أبعدت للتو منشفة الشاطئ الخاصة بك وعدت للجلوس على مكتبك، فقد يكون من المفيد أن تضع في اعتبارك أنك ربما تقوم بعمل يجعلك، ومعظم الناس الآخرين، راضين إلى حد معقول.

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