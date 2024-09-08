تلميحات إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة إذا تدهورت البيانات الاقتصادية

خرجت سلسلة من التصريحات من جانب صنّاع السياسات بعد صدور تقرير يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من التوقعات.

لذلك، ألمح كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب صدور تقرير الوظائف المتباين يوم الجمعة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك رغم حرصهم على التأكيد على اتباع نهج حذر في اجتماع ((المركزي الأمريكي)) هذا الشهر. وأعرب المحافظ كريستوفر والر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، عن تأييدهما لإجراء سلسلة من تخفيضات الفائدة هذا العام، في ضوء انخفاض التضخم، وتراجع سوق العمل الأمريكية.

ومع تصاعد ((المخاطر السلبية))، صرح والر أن الوضع الاقتصادي ((يتطلب تحركاً)) من الاحتياطي الفيدرالي لتجنب إلحاق ضرر بالغ بسوق العمل، التي يرى أنها ((تشهد تراجعاً لكنها لم تتدهور بعد)). وأكد أن أداء الاقتصاد يظل قوياً مع فرص ((واعدة)) لمزيد من النمو، مضيفاً إنه يتوقع أن يتم التعامل ((بحذر)) مع أي تخفيضات في أسعار الفائدة. وأشار في نقاش إلى أن أحدث تقرير للوظائف لا يستدعي القلق، لكنه يعكس تحولاً إلى معدل نمو أقرب إلى حالته ((الطبيعية)). ومع ذلك، فهو منفتح على إجراء تخفيضات أكبر إذا كانت البيانات تبرر ذلك، وهي تصريحات أدت إلى موجة صعود لسندات الخزانة الأمريكية، وقال ((إذا أظهرت البيانات الحاجة إلى إجراء المزيد من التخفيضات، فسأدعم هذا القرار)).

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الذي يتتبع عن كثب توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.09 نقطة مئوية إلى 3.66 %، في حين انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بنسبة 0.01 نقطة مئوية إلى 3.72 %. وشهدت أسواق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تقلبات يوم الجمعة، حيث أظهرت احتمالاً متزايداً لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة خلال الشهر الجاري. ورغم تراجع هذه الرهانات، فلا يزال المتداولون يتوقعون تخفيضات تتجاوز نقطة مئوية كاملة هذا العام، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى تصعيد درجة استجابته.

وأغلقت الأسهم الأمريكية الجمعة على انخفاض؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 %، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.6 %. وسجل المؤشران بذلك أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ مارس 2023 ويناير 2022 على التوالي.

ويرى جون ويليامز أن الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب للبيانات الواردة حسب الحاجة، لكنه حرص هو الآخر على التأكيد على أن الاقتصاد لا يزال يستند إلى أسس قوية وأن السياسة النقدية ((في وضع جيد)) للحفاظ على هذا الاستقرار.

وكانت البيانات أظهرت أن الولايات المتحدة أضافت 142 ألف وظيفة في أغسطس، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %. وتعد الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى إضافة 165 وظيفة جديدة، لكنها تجاوزت الرقم المعدل لشهر يوليو الذي بلغ 89 ألف وظيفة. وخلال الشهر الماضي، أعلن مكتب إحصاءات العمل عن زيادة قدرها 114 ألف وظيفة فقط في يوليو، ما أدى إلى زيادة معدل البطالة إلى 4.3 %، وأثار ذلك بعض المخاوف إزاء اتجاه أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع الاتفاق على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً البالغ 5.25 % إلى 5.5 %. وقد أشار المحللون إلى أن توقعات السوق بخفض 0.5 نقطة مئوية في سبتمبر مبالغ فيها.

وقال تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد بشركة أبولو غلوبال مانجمنت، إن ((السوق تشعر بالقلق الشديد إزاء الركود، وهذا التقرير لا يشير إلى أي علامات على حدوث ركود.. لذلك، ليس ثمة حاجة لخفض أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس عند انخفاض معدل البطالة)).

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بعناية بحثاً عن أي علامات ضعف، حيث يسعون إلى خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 %، والذي تحدده التغيرات السنوية في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. وبلغ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه صناع السياسات عن كثب، 2.6% في أغسطس، مقارنة بأعلى مستوى له عندما تجاوز 5% في عام 2022.

وبحسب مكتب إحصاءات العمل، كان ارتفاع معدل الوظائف في أغسطس متماشياً مع متوسط وتيرة نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، لكنه أظهر بعض التباطؤ مقارنة بالزيادة الشهرية البالغة 202 ألف وظيفة على مدار العام الماضي. وكان قطاعا البناء والرعاية الصحية الأقوى أداءً، في حين شهد قطاع التصنيع خسائر في الوظائف. وبشكل عام، كان التوظيف في يونيو ويوليو أقل بنحو 86 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة، مما أثار مخاوف من أن سوق العمل بدأت تفقد زخمها قبل الموعد المتوقع. وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4 % خلال الشهر، وهو ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 3.8 %.

وتوقع جون ويليامز ثبات معدل البطالة عند نحو 4.25 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 2.5 %، ما يشير إلى عدم وجود قلق بالغ حيال حدوث ركود وشيك. ولا يتوقع توم بورسيلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى شركة ((بي جي آي إم فيكسد إنكوم))، خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر، لكنه ذكر أن البيانات تبرر إجراء العديد من التخفيضات، ويسلط ذلك الضوء على وجود نطاق عريض من الآراء حول التوقعات الاقتصادية. وقال بورسيلي إن ((انتظار ظهور أدلة عن أبطأ المؤشرات الاقتصادية، مثل تقرير الوظائف، يعني أنك متأخر بالفعل)).

وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، أبدى الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليام دادلي، قلقه إزاء بطء وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن دعا سابقاً البنك المركزي إلى خفض الفائدة في يوليو، مضيفاً أن الركود والهبوط الناعم ((احتمالان واردان)).

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