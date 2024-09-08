10 أيام تفصل أمريكا عن أول خفض لـ «الفائدة» منذ 4 سنوات

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث قد يخفض الفيدرالي الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، عندما يجتمع في 17 - 18 سبتمبر الجاري ، وسط تكهنات بشأن حجم التخفيض القادم في أسعار الفائدة.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركز الفيدرالي جهوده للسيطرة على التضخم المتصاعد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أنه يقترب من تخفيض كبير في أسعار الفائدة، مع ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل الأمريكي.

وتؤجل عديد من الشركات، خاصة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، خططها للتوسع أو الاستثمار، ما يثير قلقاً بين المستثمرين. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي، المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى تخفيضات أسعار الفائدة قائلاً: إن ((الوقت قد حان)) لتعديل سياسة أسعار الفائدة، مشيراً أن الاتجاه واضح، وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وفي حديثه بعد صدور بيانات الوظائف مباشرة، دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه لم يشر إلى مدى الخفض الذي يعتقد أنه قد يكون مناسباً في اجتماع هذا الشهر.

وقال ويليامز ((يمكن نقل موقف السياسة النقدية إلى وضع أكثر حيادية بمرور الوقت، اعتماداً على تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تواجه تحقيق أهدافنا))>

تصاعد المخاطر

من جهته، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه من الضروري أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في ظل تصاعد المخاطر المتعلقة بتراجع سوق العمل. وأضاف والر، أنه منفتح على زيادة خفض الفائدة، وسيؤيده إذا كان مناسباً. وأشار والر إلى أن سوق العمل يشهد تباطؤاً، مؤكداً أن البيانات الأخيرة ستكون أساسية في القرار القادم بشأن السياسة النقدية. دعت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، للحفاظ على صحة سوق العمل الأمريكي.

وأوضحت دالي في تصريحات لوكالة رويترز، أن سوق العمل الأمريكي يحتاج إلى الحماية والاستدامة، وأن الإفراط في تشديد السياسة النقدية، قد يؤدي إلى إبطاء هذا السوق بشكل كبير، وهو ما قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي. وأشارت دالي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد وانحسار التضخم، يشير إلى أن السياسة النقدية الحالية شديدة التقييد بصورة مبالغ فيها.

توقعات المحللين

يتوقع المحللون إما خفضاً بنسبة 0.25 % أو 0.5 % من المعدل الحالي بين 5.25 % و5.5 %. ويرى المستثمرون أعلى الاحتمالات لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 39 % لخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 %. في حين تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 61 %، لخفض ربع نقطة إلى نطاق بين 5 و5.25 %، وفقاً لـ ((CME FedWatch)).

50 نقطة أساس

أكد كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورغان، مايكل فيرولي، أن تخفيض مجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ((0.50 %)) في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، الأفضل للاقتصاد. ووصف مايكل فيرولي الخطوة بأنها الأفضل للاقتصاد، مشيراً إلى وجود حجة قوية لتسريع وتيرة خفض الفائدة، في ضوء بيانات سوق العمل الأخيرة.

قال مايكل فيرولي إن تقرير الوظائف لشهر أغسطس الماضي، يشير إلى التباطؤ الملحوظ في سوق العمل الأمريكي، وينبغي أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم خفض أكبر في أسعار الفائدة.

وأضاف فيرولي، في مذكرة تحليلية، عقب تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، أن ((تقرير التوظيف لشهر أغسطس، عزز الشعور بتراجع النشاط في سوق العمل)).

وكانت هذه الأرقام متماشية مع التوقعات، وجاءت في أعقاب ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في شهر يوليو، ما أثار مخاوف من الركود، وأدى إلى عمليات بيع حادة في السوق في أوائل أغسطس. ومنذ ذلك الحين، توقع المحللون أن يؤثر تقرير الوظائف لشهر أغسطس بشكل كبير في وتيرة وعمق تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى فيرولي أن التخفيض الكبير في أسعار الفائدة هذا الشهر، حال حدوثه، سيساعد في طمأنة المخاوف حول الركود المحتمل، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، لأن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية. وتابع ((ما زلنا نعتقد أن خفض 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لأن السياسة مقيدة، ومخاطر التوظيف السلبية آخذة في التزايد، ومخاطر التضخم الصعودية تنحسر)).

وأشار فيرولي إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض بشكل كبير على الفور.

وأضاف ((يتفق المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن هناك ما يبرر التخفيضات المتعددة، على الرغم من أنهم لم يؤيدوا صراحة اللحاق بالمنحنى في أقرب وقت ممكن، لذلك، بينما لا نزال ندعو إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لأننا نعتقد أنها سياسة جيدة، ليس لدينا ثقة كاملة في أن اللجنة توافق على ذلك حتى الآن)).

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