الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق الطيران المتنامي في أفريقيا

أعلن بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق الطيران المتنامي في أفريقيا، مشيراً إلى أنه خلال عام 2023، سافر أكثر من 1.2 مليون مسافر بين دبي وثلاث وجهات رئيسة في جنوب أفريقيا وحدها، ما يجعل جنوب أفريقيا سوقاً حيوياً لمطارات دبي.

وأظهرت سوق جنوب أفريقيا نمواً ثابتاً، حيث ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024. وقال غريفيث في تصريحات صحافية: ((إن العلاقات الاقتصادية بين دبي وجنوب أفريقيا تزداد قوة، كما يتضح من نمو التجارة والاستثمارات، كما تزداد شعبية دبي لدى المسافرين والشركات في جنوب أفريقيا)).

وشدد غريفيث على أن دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق حركة المرور الجوية المتنامي في أفريقيا، حيث توفر بوابة حيوية لتعزيز الاتصال والتجارة بين أفريقيا وبقية العالم، وتؤكد هذه التطورات الدور الاستراتيجي لدبي في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية مع القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي الحالي أكثر من 90 مليون مسافر في عام 2024، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 مليون مسافر سنوياً. كذلك فإن التوسعة في مطار آل مكتوم تعد أمراً أساسياً لاستراتيجية دبي الطويلة الأمد في مجال الطيران.

وأوضح غريفيث أن دبي معروفة بالتخطيط على المدى الطويل، وهذا لا يختلف عن قطاع الطيران، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي، مضيفاً: ((سيتم تنفيذ الانتقال من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي على مراحل حتى لا يتم تعطيل الخدمات)). ويتوقع وصول القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي إلى 150 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع النمو المتوقع في أعداد المسافرين ؛ وقد تم تصميمه لاستيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً في نهاية المطاف.

وأكد أن حجم المشروع غير مسبوق، مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان الانتقال السلس والمنسق بشكل جيد؛ قائلاً: ((سنستكشف حلول التنقل الجوي المتقدمة، مثل سيارات الأجرة الجوية من دون طيار، لتحسين الاتصال وتقليل البصمة الكربونية لدينا)).

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