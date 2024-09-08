إنجاز 54 % من برج «جاردن ريزيدنس» بعجمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((الإمارات العقارية)) في عجمان إنجاز نسبة 54% من مشروع برج ((جاردن ريزيدنس)) السكني في مدينة الإمارات بعجمان، الذي طرح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر.
وأوضحت الشركة أن البرج السكني يتألف من 15 طابقاً تضم 300 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم. وأكدت الشركة أن العمل يسير وفق الجدول الزمني لأعمال إنجاز المشروع، لافتة إلى أن هناك خطة بيع وسداد مرنة للمستثمرين، وذلك بدفع مبلغ 10% دفعة أولى، و7 سنوات خطة سداد لبقية المبلغ.
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