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إنجاز 54 % من برج «جاردن ريزيدنس» بعجمان

9/8/2024 7:27:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((الإمارات العقارية)) في عجمان إنجاز نسبة 54% من مشروع برج ((جاردن ريزيدنس)) السكني في مدينة الإمارات بعجمان، الذي طرح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر.

وأوضحت الشركة أن البرج السكني يتألف من 15 طابقاً تضم 300 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم. وأكدت الشركة أن العمل يسير وفق الجدول الزمني لأعمال إنجاز المشروع، لافتة إلى أن هناك خطة بيع وسداد مرنة للمستثمرين، وذلك بدفع مبلغ 10% دفعة أولى، و7 سنوات خطة سداد لبقية المبلغ.

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