5.3 مليارات توزيعات أرباح 7 شركات بدبي في النصف الأول

أعلنت 7 شركات مدرجة في سوق دبي المالي عن توزيعات نقدية مرحلية لمساهميها بلغت 5.3 مليارات درهم عن النصف الأول من العام 2024. ووفق إحصاء أجرته ((البيان))، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل تلك الشركات، وهي: ((ديوا، ودو، وسالك، وتاكسي دبي، وتيكوم، وسبينس، وأمانات القابضة))، وصلت حصة الشركات التابعة لحكومة دبي، وهي 5 شركات، نحو 5.1 مليارات درهم بنسبة 96.4% من إجمالي الأرباح الموزعة للشركات السبع.

التوزيعات

- ((ديوا)): أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) عن أكبر توزيعات نصفية في سوق دبي بقيمة بلغت 3.1 مليارات درهم، حيث وافق مجلس الإدارة لـ((ديوا)) المنعقد بتاريخ 8 أغسطس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم ((ما يعادل 6.2 فلوس للسهم)) عن النصف الأول 2024.

- ((دو)): جاءت في المركز الثاني شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2024، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 906 ملايين درهم بنسبة 20 % من رأس المال ((ما يعادل 20 فلساً للسهم)) عن النصف الأول 2024.

- ((سالك)): أقر مجلس الإدارة لشركة سالك المنعقد بتاريخ 13 أغسطس توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 544 مليون درهم ((ما يعادل 7.26 فلوس للسهم)) عن النصف الأول 2024.

- ((تيكوم)): أقر مجلس إدارة مجموعة ((تيكوم))، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 أغسطس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 400 مليون درهم ((ما يعادل 8 فلوس للسهم)) عن النصف الأول.

- ((تاكسي دبي)): أعلنت ((تاكسي دبي)) عن توزيع 159 مليون درهم، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة، المنعقد بتاريخ 25 يوليو، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين من رأس المال بمقدار 6.37 فلوس للسهم عن النصف الأول 2024، بناء على موافقة الجمعية العمومية في 28 مارس 2024، وتمثل 85 % من صافي الربح للفترة.

- ((سبينس)): أعلنت ((سبينس)) عن توزيعات أرباح 102 مليون درهم في النصف الأول 2024، حيث أقر مجلس الإدارة للشركة، المنعقد، بتاريخ 7 أغسطس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بما يعادل 2.85 فلس للسهم عن النصف الأول 2024.

- ((أمانات القابضة)): وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، المنعقد بتاريخ 14 أغسطس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 75 مليون درهم بنسبة 3 % ((ما يعادل 3 فلوس للسهم)) عن النصف الأول 2024.

أعلى عائدات بالمنطقة

وأكد المحلل المالي حسام الحسيني أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم تعد الأعلى في المنطقة، في ظل انخفاض أسعار الأسهم بسوق دبي، لافتاً إلى أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة.

وقال الحسيني: ((التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات))، متوقعاً استمرار الأرباح القوية للشركات بدبي خلال الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز