5270 غرفة فندقية متوسطة تدخل سوق دبي في 3 سنوات

عززت دبي محفظتها في سوق الفنادق المتوسطة والصغيرة وجهة عالمية تلبي مختلف متطلبات الزوار، بمن فيهم أصحاب المتوسط، حيث شهدت الإمارة افتتاح 43 منشأة فندقية متوسطة وصغيرة بطاقة 5270 غرفة من الفئات بين النجمة الواحدة والثلاث نجوم في غضون 3 سنوات، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهر تحليل ((البيان)) للإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة أن حجم سوق الفنادق الصغيرة والمتوسطة ارتفع من23.62 ألف غرفة في يوليو من عام 2021 إلى 28.89 ألف غرفة بنهاية يوليو من العام الجاري.

كما ارتفع عدد منشآت الفنادق المتوسطة والصغيرة من 232 منشأة في يوليو عام 2021 إلى 275 منشأة بنهاية يوليو من العام الجاري، أي بإضافة 43 منشأة جديدة.

وأظهرت البيانات أنه بنهاية يوليو الماضي استحوذت الغرف الفندقية من فئة نجمة إلى 3 نجوم على نحو 19% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، والذي وصل إلى أكثر من 151.4 ألف غرفة فندقية، بين وصل متوسط إشغال الغرف من هذه الفئة إلى 77%، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على الفنادق المتوسطة. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 151.4 ألف غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألفاً ضمن 813 منشأة نهاية يوليو 2023.

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