«مجموعة الإمارات» توظف 15 ألفاً العام المالي الجاري

أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في ((طيران الإمارات)) أن مجموعة ((طيران الإمارات)) تستهدف توظيف نحو 15000 موظف، خلال العام المالي الجاري، في دبي والمحطات الخارجية، لمواكبة خطتها التوسعية في مختلف الأسواق. وتعمل الناقلة حالياً على تنظيم حملات توظيف في 26 مدينة في 18 دولة هذا العام.

وقال الرضا، في حوار مع ((البيان)) : ((إن عدم التزام الشركات المصنعة بالتسليمات، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها تسبب في إعاقة الخطط التوسعية لطيران الإمارات، لذلك ستطالب الإمارات بالتعويض الذي نصت عليه عقود الشراء، الأمر الذي يعتبر حقاً طبيعياً للناقلة)).

وأضاف الرضا أن ((طيران الإمارات)) تنفق نحو 11 مليار درهم سنوياً على تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى 9 مليارات درهم قيمة مخزون قطع الغيار والمحركات في هناجر ((طيران الإمارات))، يضاف إليها 3 مليارات دولار (أكثر من 11 مليار درهم) تكلفة تحديث مقصورات الطائرات، وهذا كله لم يكن ضمن الصيانة الدورية في السنوات السابقة، وفيما يلي نص الحوار:

في ظل مواصلة الناقلة عملياتها التوسعية وافتتاح وجهات جديدة، هل تسير عمليات التوظيف بالتوازي مع توسع الناقلة؟ وهل هناك أرقام تقديرية عن عدد الموظفين الجدد منذ بداية العام الجاري؟ وما إجمالي ما تحتاج إليه مجموعة الإمارات من الكوادر البشرية خلال السنة المالية الجارية؟

بالتوازي مع العمليات التوسعية، التي تقوم بها طيران الإمارات من حيث الطلبيات الجديدة.. تواصل المجموعة العمل على تعزيز كوادرها البشرية، عبر استقطاب المواهب والكفاءات من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وخلال العام المالي الجاري تعتزم مجموعة طيران الإمارات توظيف 15000 شخص على الأقل عبر جميع أقسام المجموعة، وتسعى المجموعة إلى زيادة معدلات التوظيف في جميع الإدارات ليس فقط في دبي، ولكن أيضا في محطاتها الخارجية لا سيما مع الخطط المستقبلية بالانتقال مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح المركز الجديد لعمليات المجموعة مستقبلاً، وخلال السنة المالية الماضية ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10 % ليصل إلى 112406 موظفين، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة.

وتقوم مجموعة الإمارات بتنظيم حملات توظيف في 26 مدينة في أكثر من 18 دولة هذا العام، ويبلغ عدد الطيارين الحالي أكثر من 4400 طيار، كما تعمل المجموعة على توظيف أفراد أطقم الطائرات، وتستهدف توظيف نحو 5000 من أفراد أطقم الطائرات بحلول نهاية العام الجاري، ويعمل في طيران الإمارات حالياً أكثر من 22000 من أفراد طاقم الطائرة ينحدرون من 140 دولة، ويتحدثون أكثر من 130 لغة.

وهناك حاجة متواصلة إلى الوظائف الحيوية، إن كان في أقسام أطقم الطائرات أو الهندسة أو في أقسام الشحن.

عدم التزام المصنعين بجداول تسليم الطائرات الجديدة تسبب في إعاقة الخطط التوسعية للناقلة.. هل ستطالب طيران الإمارات بتعويضات عن هذه الأضرار؟

بالتأكيد، في كل عقد أو صفقة يتم توقيعها مع الشركات المصنعة سواء إيرباص أو بوينغ يكون هناك بنود تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن هذه البنود تعويض شركة الطيران في حال عدم تسليم الطائرات في الوقت المقرر، وبالتأكيد سيكون هناك تعويض على عدم التزام الشركة المصنعة بجداول التسليم في الوقت المحدد، ومن حق الشركة المطالبة بهذا التعويض، وستطالب طيران الإمارات به لأنه حق طبيعي.

كيف تتعامل طيران الإمارات مع تحدي عدم استلام الطائرات وفق الجدول الزمني المتفق عليه؟

المشكلة التي تواجه شركات الطيران أنها لم تكن تتوقع حجم الطلب الهائل على السفر بعد كورونا، حجم الطلب ارتفع بشكل كبير، وغير مسبوق على جميع الدرجات وإلى مختلف الوجهات، وهو ما يتجاوز بشكل كبير مستويات ما قبل الجائحة.

بالنسبة لطيران الإمارات كان هناك برنامج لإخراج بعض الطائرات القديمة من الخدمة، ولكن اضطرت الشركة لتمديد العمل بهذه الطائرات، ولم يتم الاستغناء عن الطائرات القديمة إلا بالحد الأدنى، وهو السبب الأساسي الذي دفع الشركة لاعتماد برنامج لتحديث 191 طائرة من طرازات إيرباص A380 وبوينغ 777، حيث يتم العمل على تحديث مقصورات الطائرات على مختلف الدرجات ضمن هناجر طيران الإمارات، وتصل تكلفة هذا البرنامج إلى نحو 3 مليارات دولار، وهذا الرقم كان أقل من ذلك بسبب أن كثيراً من هذه الطائرات كانت ستخرج عن الخدمة، وهذه تكلفة إضافية على طيران الإمارات بسبب تأخير استلام الطائرات الجديدة من قبل المصنعين.

وبمجرد الانتهاء من تحديث الطائرة الأخيرة من البرنامج ستكون الناقلة قد أنجزت تركيب 8104 من مقاعد الجيل الجديد في الدرجة السياحية الممتازة، و1894 جناحاً محدثاً في الدرجة الأولى، و11182 مقعداً محدثاً في درجة رجال الأعمال، و21814 مقعداً في الدرجة السياحية.

كيف يؤثر الوضع الجيوسياسي على حركة الطيران وحجم الطلب على السفر؟

نحن كشركة طيران وظيفتنا إدارة الشركة وتشغيلها بمرونة، وبحسب قراءتنا للمتغيرات والتطورات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أمن وسلامة المسافرين والطائرات تأتي في صدارة أولوياتنا، ولا شك في أن أي أمور تتعلق بالحروب وظروف عدم الاستقرار تؤثر على شركات الطيران وحركة السفر، لأنها تتسبب في زيادة المخاطر وإغلاق أجواء دول أو مطارات خاصة في حال زادت التطورات.

وبالنسبة لطيران الإمارات حتى الآن الطلب على السفر ونسبة الحجوزات على مختلف الوجهات في مستويات جيدة، وأيضاً طلبات الحجوزات المستقبلية في وضع جيد ومبشّر، ونحن لدينا فريق لتقييم المتغيرات والمخاطر، يعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من ملاءمة كافة الظروف لتشغيل أي رحلة.

ما نسبة ما سددته ((طيران الإمارات)) من الالتزامات التي جمعتها خلال الجائحة؟

((طيران الإمارات)) خلال الجائحة أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بالأقساط المستحقة من تأجير الطائرات والتزاماتها مع البنوك، وقامت الناقلة بتسديد جزء كبير من التزاماتها التي جمعتها خلال الجائحة، وهو يعتبر إنجازاً كبيراً بالنسبة للمجموعة بشكل عام.

وخلال السنة المالية 2023 – 2024 سددت طيران الإمارات 2.2 مليار درهم أخرى من إجمالي 17.5 مليار درهم، تم جمعها خلال جائحة ((كوفيد 19))، وسيتم تسوية كافة الالتزامات التي جمعتها الناقلة خلال الجائحة حسب تواريخ الاستحقاق، ولا يوجد حاجة إلى السداد المبكر استناداً إلى الظروف الحالية.

وتضع الأصول النقدية القوية طيران الإمارات في وضع قوي يسمح لها بتمويل استثماراتها المستقبلية، بما في ذلك الطائرات الجديدة، وبرنامج تحديث 191 طائرة.

ما حجم الإنفاق على الصيانة في طيران الإمارات؟ وكيف أثر عدم إحالة الطائرات القديمة إلى التقاعد على تكاليف الصيانة؟

جميع طائرات طيران الإمارات تخضع لصيانة دورية متكاملة، وكلما زاد عمر الطائرة ارتفعت تكلفة الصيانة، وتنفق طيران الإمارات نحو 11 مليار درهم سنوياً على تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى 9 مليارات درهم قيمة مخزون قطع الغيار والمحركات في هناجر طيران الإمارات، يضاف إليها 3 مليارات دولار (أكثر من 11 مليار درهم) تكلفة تحديث مقصورات الطائرات، وهذا لم يكن ضمن الصيانة الدورية في السنوات السابقة.

هل بدأت مجموعة طيران الإمارات بوضع تصورات فيما يتعلق بالانتقال إلى مطار آل مكتوم؟

بعد الإعلان عن المخطط الجديد لمطار آل مكتوم الدولي تم التواصل مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتم المشاركة في ورش عمل لمناقشة متطلبات طيران الإمارات، فيما يتعلق بالأمور التشغيلية من حيث إجراءات السفر وصالات طيران الإمارات، وتنظيم حركة نزول وصعود الركاب، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير لتوفير إجراءات سفر سلسة للمسافر، وتحسين مستوى الإنتاجية من حيث نقل البضائع وربط المرافق سواء بين البوابات، ومسافري الترانزيت وغيرها، وهناك نقاش مكثف حول هذه الأمور.

ماذا عن المرافق الهندسية الخاصة بطيران الإمارات؟

بدأت طيران الإمارات العمل على مشروع إنشاء حظائر على مساحة مليون متر مربع في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تصل إلى نحو 950 مليون دولار، والتي سيكون على عدة مراحل، سيتم تسليمها تدريجياً، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 إلى 4 سنوات، وسيكون هذا المشرع أكبر مركز صيانة في العالم يشمل هذا العدد من الحظائر ضمن مكان واحد، وسيتم الكشف قريباً عن آخر تطورات المشروع والتوسعات التي نقوم بها.

كما تعمل طيران الإمارات على توسعة وتطوير ورشة صيانة المحركات في ورسان، التي لو لم تكن موجودة للاقت طيران الإمارات صعوبة كبيرة في صيانة محركاتها على طائرات A380، من طراز انجن الاينس، كونه بات المركز الوحيد في العالم لصيانة هذه المحركات، حتى الشركة المصنعة للمحرك ترسل شركات الطيران الأخرى لصيانة محركاتها في مركز طيران الإمارات، حيث تصل قدرته الاستيعابية إلى نحو 350 محركاً سنوياً.

كيف تعمل المجموعة على رفع مستويات التوطين بين كوادرها البشرية؟

تحرص المجموعة بشكل دائم على تخصيص الوظائف للمواطنين، وتقدم فرصاً وظيفية في مجال السفر والطيران للإماراتيين الموهوبين على اختلاف مؤهلاتهم، من المهنيين ذوي الخبرة إلى الخريجين وطلبة الجامعات، وتشمل الفرص برامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات، وبرنامج الطيارين المبتدئين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات AMEL، وبرنامج المنح الدراسية لتكنولوجيا المعلومات. وهناك عدة برامج رئيسية وفرعية تشمل تأهيل موظفين مواطنين في اختصاصات معينة، وتم فتح باب الانتساب لهذه البرامج، وهناك إقبال جيد من قبل المواطنين، منها برامج في أكاديمية طيران الإمارات أو بعض الجامعات داخل الدولة.

ما الأثر الاقتصادي لرحلات طيران الإمارات على الوجهات التي تصل إليها؟

تلعب شركات الطيران دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي في الوجهات التي تصل إليها، وتعزيز الناتج المحلي عبر توفير وظائف وتشجيع السياحة وتعزيز التبادل التجاري وحركة الشحن، وتسهم هذه الرحلات في سرعة توصيل وربط المدن، لذلك فإن وجود ناقلة مثل طيران الإمارات يعتبر عاملاً إيجابياً جداً ويسهم بتطوير اقتصاد هذه المدينة التي تصل إليها بشكل عام.

ومساهمة طيران الإمارات الاقتصادية في أي وجه تصل إليها يختلف من دولة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى حسب عدد الرحلات ونسبة إشغال الرحلات، فمثلاً بعض الجزر مثل موريشيوس وسيشل والمالديف عدد رحلات طيران الإمارات لكل منها يصل إلى 3 أو 4 رحلات يومياً، لذلك بلا شك سيكون لهذه الرحلات أثر كبير على اقتصاد هذه الدول، من خلال رفع إشغال الفنادق، وتعزيز الانتعاش السياحي والتجاري والاقتصادي بشكل عام.

أسطول يواكب النمو

يصل حجم أسطول طيران الإمارات حالياً إلى نحو 260 طائرة من طرازات بوينغ وإيرباص، بينما وصلت طلبيات طيران الإمارات إلى 315 طائرة جديدة، منها 65 طائرة من طراز إيرباص A350 و170 طائرة من طراز بوينغ 777 - 9 و35 من طراز بوينغ 777 – 8 و15 طائرة من طراز 787 – 10 و20 طائرة بوينغ 787 – 8، بالإضافة إلى 10 طائران من طراز بوينغ 777 f للشحن، حيث ستسهم هذه الطلبيات في دعم الخطط التوسعية للناقلة.

وتشغل ((طيران الإمارات)) رحلاتها إلى 143 وجهة حول العالم، منها 8 وجهات مخصصة للشحن فقط، وتشغل الناقلة نحو 3300 رحلة أسبوعيا، تتضمن 1.3 مليون مقعد بمعدل 470 رحلة يومياً حول العالم.

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