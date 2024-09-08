موجة تسريح الموظفين في أمريكا الأعلى منذ 5 أشهر

سجلت عمليات التسريح من العمل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي أعلى مستوياتها، منذ 5 أشهر بأكثر من 75 ألف وظيفة مفقودة. تعكس هذه الزيادة الكبيرة حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتباطؤاً في سوق العمل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة ((تشالنجر، غراي آند كريسماس)) المتخصصة في استشارات التوظيف.

وشهدت عدد عمليات التسريح قفزة كبيرة بنسبة 193 % في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ مارس الماضي.

وباستثناء عام 2020 شهد أغسطس الماضي أعلى مستوى من التسريحات منذ أغسطس 2009، عندما بلغ عدد الوظائف المفقودة 76456 وظيفة. وسجلت حتى الآن 536421 عملية تسريح هذا العام، بانخفاض قدره 3.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر عدد من التسريحات في أغسطس، كما كان الحال طوال العام، إذ استغنت الشركات عن 39563 موظفاً.

واستغنت شركات تكنولوجية- مثل سيسكو، وإنتل، وسكيل إيه آي، وإنفينيون، وشركات أخرى- عن عدد من الموظفين الشهر الماضي. وحل قطاع التعليم ثانياً من حيث عدد التسريحات هذا العام، إذ سجل 25396 عملية تسريح، بزيادة 222 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء بعده قطاع الترفيه والضيافة، الذي شهد 21686 وظيفة مفقودة في عام 2024، ثم قطاع التصنيع الصناعي، الذي سجل 17828 عملية تسريح حتى أغسطس الماضي. وتخطط الشركات لتوظيف 80 ألف موظف هذا العام، بانخفاض 41 % مقارنة بـ135980 وظيفة أعلن عنها حتى أغسطس من العام الماضي.

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