ثقة عالية باستمرار زخم نمو القطاع العقاري في دبي

كشف استطلاع للرأي أجرته ((البيان)) وشمل الرؤساء التنفيذيين لـ11 شركة تطوير عقاري رئيسية عن ثقة شركات التطوير العقاري بقوة واستدامة زخم نمو القطاع العقاري في دبي.

وأكد الرؤساء التنفيذيون الذين استطلعت ((البيان)) آراءهم حول آفاق أداء القطاع على مدى الأشهر الـ18 المقبلة أن قوة الأداء الاقتصادي للإمارة، وتنامي مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ووجهة مثالية للعمل والإقامة، وتدفق أعداد متنامية من المليونيرات والمستثمرين ورواد الأعمال للإقامة فيها، كلها عوامل تدعم استمرار نمو الطلب على المديين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تفوق الطلب على العرض.

وأشار المطورون إلى أنه على الرغم من الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق، فإن أسعار العقارات في دبي ما زالت تنافسية جداً بالمقارنة مع مراكز عالمية أخرى مثل لندن ونيويورك، ما يشكل قاعدة قوية لاستمرار حركة النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أن دبي تواصل رسم مستقبل مشرق كونها وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتشمل العوامل التي ترجح استدامة النمو في القطاع توفر تسهيلات التمويل العقاري التي تتيحها المصارف، ووجود بنية تشريعية قوية وشفافة تحمي المستثمرين في القطاع، إلى جانب سياسات داعمة مثل برنامج الإقامة الذهبية المخصص للمستثمرين العقاريين، كما يلعب الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تتمتع به دبي والإمارات دوراً محورياً في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية للاستثمار في هذا السوق المتنامي.

ثقة عالية

ويقول عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: ((تواصل دبي استقطاب الاستثمارات العالمية في مختلف المجالات، لاسيما القطاع العقاري، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها تسارع المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع الارتقاء بالبنى الأساسية، والنمو السكاني وتسهيلات التمويل العقاري التي تتيحها المصارف، والبيئة الاقتصادية المستقرة المدعومة بالرؤية والتوجيهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة)).

وأضاف خانصاحب: ((ننظر بثقة حيال أداء القطاع العقاري خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، حيث يتوقع استمرار زخم النمو بالقطاع في ضوء مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من ضمنها قوة الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، بالتزامن مع تسارع وتيرة تطوير المشاريع الجديدة، مثل المجمعات السكنية المتكاملة ومجمعات الفلل والشقق الفاخرة في مواقع مميزة، كما يسهم ارتفاع القدرات الشرائية وتنامي ثقة المستثمرين في تعزيز زخم واستمرارية النمو)).x وأكد أن ((الاتحاد العقارية)) ماضية قدماً في تطوير مشاريع عقارية متكاملة، تتبنى أحدث المنهجيات والابتكارات، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة، لتسهم بذلك في دعم نمو السوق العقاري وتلبية الطلب المتنامي، وترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية بارزة للاستثمارات العقارية.

الهجرة المتسارعة

بدوره، توقع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير، أن يظل أداء سوق العقارات في دبي قوياً على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، مدفوعاً في المقام الأول بعاملين رئيسيين: تنامي الطلب نتيجة تواصل تدفق الأثرياء والمستثمرين ورجال الأعمال والكفاءات إلى البلاد، وهي شرائح تتمتع بقدرات شرائية عالية، والعرض المتحكم فيه للمشاريع الجديدة.

وأضاف بن غاطي: ((تستمر دبي في جذب عدد كبير من المغتربين بسبب موقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال وجودة الحياة العالية بها، وقد أسهمت قواعد التأشيرات الأخيرة، بما في ذلك التأشيرات طويلة الأجل والتأشيرات الذهبية، على الأثرياء والمستثمرين ورجال الأعمال المهنيين المهرة الانتقال إلى دبي. ويؤدي هذا التدفق من السكان إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، مما يسهم في الطلب المستدام في سوق العقارات)).

العائد على الاستثمار

ويتوقع ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات أن يستمر نمو سوق العقارات في دبي على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة بوتيرة ثابتة بسبب قوة أداء الاقتصاد وتدفق السكان الجدد والأفراد من ذوي الثروات العالية، بالإضافة لعدد الوحدات السكنية المقرر تسليمها، وخاصة في مناطق مختلفة في الإمارة مثل منطقة قرية جميرا الدائرية، ونتوقع تواصل دبي مكانتها المرموقة كملاذ للمستثمرين، وستواصل تحقيق بعض أعلى العوائد على الاستثمار العقاري على المستوى الإقليمي والعالمي.

دبي خيار رابح

ويقول مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: ((يشير النمو الحاصل في السوق مؤخراً إلى تحقيق دبي لمزيد من التميز في مجال العقارات على مستوى العالم خلال ما تبقى من العام، وشهد شهر يوليو فترة استثنائية للمشهد العقاري في دبي، حيث سجل متوسط سعر القدم المربعة أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 1.397 درهماً، مما يشكل زيادة بنسبة 17 % على أساس سنوي مع تسجيل زيادة بنسبة 13 % عن الذروة السابقة)).

وأضاف: ((وعلى الرغم من هذا النمو، لا يزال متوسط سعر القدم المربعة في دبي تنافسياً مقارنة بالمدن العالمية الرائدة الأخرى في مجال العقارات، مثل لندن أو نيويورك، والتي يبلغ متوسط سعر القدم المربعة فيها ضعف هذا المبلغ تقريباً)). وتابع دهار: ((بلغ إجمالي المبيعات في الإمارة 230 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ليسجل أعلى مستوى نمو في النصف الأول، متجاوزاً الوجهات العقارية العالمية الأخرى مثل نيويورك وسنغافورة)). وتوقع دهار أن تشهد الأشهر 12 - 18 المقبلة استقراراً على مستوى الأسعار.

مرونة ونمو

من جهته، يتوقع رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، أن يحافظ سوق العقارات في دبي على التمتع بمستويات عالية من المرونة والنمو خلال الأشهر الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين المقبلة.

وأضاف ساجان: ((سوف يستمر الموقع الاستراتيجي للمدينة، ومكانتها كمركز عالمي للأعمال، إلى جانب التطور المستمر للبنية الأساسية والإطار التشريعي القوي، في دفع الطلب المستدام في القطاع على نطاق واسع، وأتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من الارتفاعات السعرية، بدعم من الطلب المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين)).

أساسيات مستقرة وقوية

بالمقابل، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: ((إذا قمت بدراسة التوقعات العقارية الحالية في دبي، أتوقع أن ينمو السوق بنسبة 20 % إلى 25 % خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لأن الأساسيات الاقتصادية لدبي قوية ومنافسة لأبرز الأسواق العالمية مثل لندن ونيويورك)). وأضاف فاروق: ((وفي الوقت الذي نتحدث فيه، نستقبل أعداداً متزايدة من العملاء ووسطاء العقارات في مركز مبيعاتنا، وهو ما يعكس بوضوح اتجاه النمو)).

جاذبية عالمية

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة مجموعة ((شوبا)): ((إن السوق العقاري في دبي شهد خلال العامين الماضيين نمواً ملحوظاً مدفوعاً بما يتمتع به من جاذبية ومرونة على المستوى العالمي)). وأضاف مينون: ((يعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عوامل متعددة، منها عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة في الإمارة، مثل النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي واستقرار العملة الوطنية، إلى جانب المبادرات الريادية التي تطلقها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز الزخم في السوق)).

وتابع: ((من أبرز هذه المبادرات الاستراتيجية المتنوعة التي أطلقتها الإمارة أجندة دبي الاقتصادية D33، والإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين، والبيئة التشريعية الملائمة للمستثمرين، وهي كلها عوامل أسهمت في تعزيز جاذبية دبي ومكانتها كمركز عالمي للاستثمار، ونتطلع، في ظل الجهود المبذولة من قبل الإمارة، إلى مزيد من النمو والتطور في المشهد العقاري، مدعومين بثقة المستثمرين والزيادة المستمرة في الطلب)).

آفاق إيجابية

وقال محمد سنكري، رئيس مجلس إدارة شركة سنكري العقارية: ((أتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي في تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، مدعوماً بأسس اقتصادية راسخة تميز دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والابتكار)).

وأضاف سنكري: ((السوق العقاري في دبي يستفيد من الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بفضل بيئة استثمارية جاذبة وأسس بنية تحتية متطورة، وهذا الطلب المستمر، الذي يغذيه تنوع المشاريع والتوسع في قطاعات متعددة، سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وربما زيادتها في بعض المناطق الاستراتيجية)).

بالإضافة إلى ذلك، تستمر المبادرات الحكومية في دعم السوق من خلال تحفيز الاستثمارات والتطوير المستدام، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق على المدى الطويل، بحسب سنكري.مجمعات متكاملة

وقال أفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير العقاري: ((إن دبي تعتبر واحدة من أهم الأسواق العقارية في العالم، وتشهد اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمشترين، وبناء على النتائج القياسيّة التي سجلها القطاع العقاري في الإمارة على مدار السنوات القليلة الماضية، فنحن أمام مشهد من النمو المستمر في السوق، وتحديداً مع تواصل الطلب القوي على العقارات الفاخرة والسكنية تحديداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان وسياسات الحكومة الداعمة للاستثمار)).

وأضاف حسين: ((إن النتائج الإيجابية للقطاع العقاري في دبي تعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لتطوّر القطاع، بفضل ما يوفره من خيارات استثمارية متنوعة تعزز الثقة المتزايدة في السوق على الصعيدين المحلي والعالمي، وبالتالي نتوقع أن يواصل السوق جاذبيته للاستثمار، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الإيجارات والتركيز على المشايع العقارية التي توفر خدمات ومرافق متكاملة، مثل المراكز التجارية والمساحات الخضراء والمدارس وغيرها، وذلك في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تتمتع به دبي ودولة الإمارات بشكل عام)). وتابع: ((ونحن في عزيزي للتطوير العقاري نؤكد التزامنا الراسخ تجاه دعم رؤية دبي، وحريصون على إنشاء مشاريع توفر حياة أفضل لعدد أكبر من الناس)).

مبادرات استباقية

وقالت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: ((إن استقرار دبي ومبادراتها الاستباقية يضمن ازدهار السكان والشركات وجذب قائمة متزايدة من المشترين والمستثمرين الدوليين)).

وأضافت نيليبوفسكايا: ((من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين شخص بحلول عام 2040، مما يؤدي إلى تسارع كبير في الطلب على المساكن، خاصة وأن نسبة نمو سكان دبي أسرع بنسبة 300 % من عدد العقارات الجديدة التي يتم إطلاقها)). وتابعت: ((من شأن هذا الطلب غير المسبوق، إلى جانب إكمال أكثر من 12 مشروعاً رئيسياً في عام 2024، دفع أسعار العقارات إلى الارتفاع، ناهيك عن التوسع الكبير الذي تشهده دبي، والذي تعزز منه مراكز النقل الجديدة وأماكن الترفيه وفرص العمل الكبيرة، ودوره بتعزيز هذا الاتجاه، مع نمو دبي، سينمو سوق العقارات فيها، مما يجعله استثماراً جذاباً بشكل متزايد لكل من المشترين المحليين والدوليين)).

العقارات الفاخرة

وقال بدر عبدالله السويدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نبني للتطوير العقاري: ((بينما نتطلع إلى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، نبقى متفائلين بنمو سوق العقارات في دبي، مدفوعاً بالتدفق المستمر للمغتربين والمستثمرين، نتوقع أن يشهد قطاع العقارات الفاخرة زيادة في الطلب من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين الباحثين عن عوائد استثمارية واعدة)). وأضاف: ((تقوم دبي بجهود مميزة في تعزيز مكانتها كأفضل مدينة لعيش العائلات، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعية، ضمن استراتيجية جودة الحياة لدبي 2033، في نبني للتطوير العقاري، نحن ملتزمون بدعم هذه المبادرة المبتكرة التي تتماشى تماماً مع أهدافنا في تعزيز بيئة مجتمعية ملائمة للجميع)).

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