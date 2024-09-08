عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود الوساطة لإنهاء الأوضاع المأساوية بغزة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم في أبوظبي معالي الدكتور بدر عبدالعاطي حيث عقدا اجتماعاً مشتركاً بحثا خلاله سبل تعزيز وتنمية مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية والهجرة المصري، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية التي تستند إلى جذور تاريخية راسخة وتشهد ازدهاراً وتطوراً مستمرين في شتى القطاعات.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن تطلعه إلى العمل مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي بما يعزز قوة ومتانة هذه العلاقة التاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ويدعم مساعي البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

كما تناولت محادثات الجانبين مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، لاسيما الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على دعم دولة الإمارات الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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