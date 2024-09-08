ترخيص بإنشاء وتشغيل مركزي رعاية وتأهيل لذوي الهمم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
أصدر أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية قرارين بشأن الترخيص بإنشاء وتشغيل مركزي رعاية وتأهيل لذوي الهمم.
ونشرت الجريدة الرسمية القرارين، أولهما للترخيص لشركة مركز نسمات للتربية الخاصة في إنشاء وتشغيل (مركز نسمات للتربية الخاصة) مدة سنتين، والثاني للترخيص لشركة مركز العباقرة للتربية الخاصة في إنشاء وتشغيل «مركز العباقرة للتربية الخاصة» مدة سنتين.
ووفقاً لنظام السجلات التجارية (سجلات)، فإن مركز العباقرة للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بدون الإقامة.
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