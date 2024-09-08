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ترخيص بإنشاء وتشغيل مركزي رعاية وتأهيل لذوي الهمم

9/8/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارين‭ ‬بشأن‭ ‬الترخيص‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مركزي‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭.‬

ونشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬القرارين،‭ ‬أولهما‭ ‬للترخيص‭ ‬لشركة‭ ‬مركز‭ ‬نسمات‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشغيل‭ (‬مركز‭ ‬نسمات‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة‭) ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬والثاني‭ ‬للترخيص‭ ‬لشركة‭ ‬مركز‭ ‬العباقرة‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العباقرة‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭.‬

ووفقاً‭ ‬لنظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ (‬سجلات‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬مركز‭ ‬العباقرة‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بدون‭ ‬الإقامة‭. ‬

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