القائد العام: إنجاز كبير تحقق بدعم الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق جاء بدعم جلالته، وبالجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في التحضير والاستعداد لهذه البطولة العالمية، وفوزه للمرة الثانية بكل جدارة واستحقاق، متمنيًا للفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة ورفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الرياضية العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
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