لتعزيز حظوط هاريس.. إدارة بايدن تكثف جهودها لتحقيق اختراق في مفاوضات هدنة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬لها‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬إبداء‭ ‬تفاؤلها‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التعثر‭ ‬والانتكاسات‭. ‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬سيمثل‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬لحظوظ‭ ‬المرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المحاولة‭. ‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬استعادة‭ ‬ستة‭ ‬رهائن،‭ ‬أحدهم‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬شددت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬إصرار‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تنازلات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يؤيدون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.

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عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬خطة‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬وتتضمن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬النساء‭ ‬والمسنون‭ ‬والجرحى‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتعثّرت‭ ‬المحادثات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬أبرزها‭ ‬تمسك‭ ‬حماس‭ ‬بانسحاب‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬فيما‭ ‬يصر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬بيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬محور‭ ‬فيلادلفيا‮»‬‭.‬

وسعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوسيطين‭ ‬القطري‭ ‬والمصري،‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الفجوات‭ ‬المتبقية‭. ‬

ويبحث‭ ‬الوسطاء‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عن‭ ‬صيغة‭ ‬تحدد‭ ‬أين‭ ‬ومتى‭ ‬تنسحب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬حيث‭ ‬يتحدث‭ ‬الاتفاق‭ ‬عن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬‮«‬المكتظة‭ ‬بالسكان‮»‬؛‭ ‬ولكنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬غضب‭ ‬مصر‭. ‬

ترى‭ ‬ميريسا‭ ‬خورما،‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ويلسون‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المكثفة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى،‭ ‬ومطالبة‭ ‬الشارع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالتوصل‭ ‬لاتفاق،‭ ‬يعتقد‭ ‬نتانياهو‭ ‬وزعيم‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬أن‭ ‬بقاءهما‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قبولهما‭ ‬الاتفاق‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬بصراحة‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬نتانياهو‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬يدرك‭ ‬تمام‭ ‬الإدراك‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬السياسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكونات‭ ‬المحلية‭ ‬لديه‮»‬‭.

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وقدم‭ ‬بايدن‭ ‬دعما‭ ‬قويا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ولم‭ ‬يلجأ‭ ‬لاستخدام‭ ‬ورقة‭ ‬الضغط‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل‭ -‬مما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬اليساري‭ ‬لحزبه‭. ‬بينما‭ ‬يؤيد‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬ساحق‭. ‬

وبحسب‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬فإن‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬أظهرت‭ ‬بأن‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬قد‭ ‬تكسب‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تخسر‭ ‬حال‭ ‬اتخذت‭ ‬موقفا‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العكس‭ ‬صحيح‭ ‬بالنسبة‭ ‬لترامب‭.

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ويتفق‭ ‬غيث‭ ‬العمري،‭ ‬وهو‭ ‬زميل‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬واشنطن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحماس‭ ‬غير‭ ‬مهتمين‭ ‬بسد‭ ‬الفجوات،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬القضايا‭ ‬المتبقية‭.

‬وقال‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬أننا‭ ‬أنجزنا‭ ‬90%‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭.

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