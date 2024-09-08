استبيان حكومي: 92 بالمائة من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي في البلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬الاستبيان‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع،‭ ‬الذي‭ ‬أُجري‭ ‬بإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإرشاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حول‭ ‬القيم‭ ‬والمواقف‭ ‬لدى‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬أن‭ ‬92‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وأكد‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬المشاركين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للإصلاح‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التابع‭ ‬لمركز‭ ‬أبحاث‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والاتصالات،‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإرشاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬هذا‭ ‬الاستبيان‭ ‬وشمل‭ ‬15878‭ ‬شخصًا‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬51‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الحضرية‭ ‬والريفية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬محافظة‭.‬

وتناول‭ ‬الاستبيان‭ ‬موضوع‭ ‬الحجاب؛‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاستبيان‭ ‬السابق‭ ‬تُعتبر‭ ‬مشكلة‭ ‬ثانوية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاستبيان،‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬اعتبار‭ ‬الحجاب‭ ‬أهم‭ ‬مشكلة‭ ‬إلى‭ ‬11.9‭ ‬بالمائة‭.‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬أيضًا‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬54‭.‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬بأنهم‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬في‭ ‬مأمن‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬14‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يشعرن‭ ‬بأمان‭ ‬قليل‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬و21‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬يشعرن‭ ‬بأمان‭ ‬قليل،‭ ‬و10‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬يشعرن‭ ‬بأمان‭ ‬نسبي‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الموجة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الاستبيان‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬40‭.‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغربية‭ ‬و37‭.‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للإصلاح‭.‬

ولم‭ ‬تُنشر‭ ‬النتائج‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد،‭ ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الباحثين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬وبدأوا‭ ‬بنشرها‭ ‬تدريجيًا‭.‬

وكشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هم‭ ‬‌ميهن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الاستبيان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬مشكلة‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬رأيك؟‮»‬‭ ‬جاءت‭ ‬إجابات‭ ‬المشاركين‭ ‬أن‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المشكلات‭ ‬بنسبة‭ ‬81‭.‬9‭ ‬بالمائة،‭ ‬والبطالة‭ ‬47‭.‬9‭ ‬بالمائة،‭ ‬والإدمان‭ ‬26.9‭ ‬بالمائة،‭ ‬والفساد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإداري‭ ‬13‭.‬1‭ ‬بالمائة،‭ ‬والحجاب‭ ‬11‭.‬9‭ ‬بالمائة‭.‬

أما‭ ‬بقية‭ ‬المشاكل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬المشاركين‭ ‬فكانت‭: ‬زواج‭ ‬الشباب‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7‭ ‬بالمائة،‭ ‬والطلاق‭ ‬7‭.‬1‭ ‬بالمائة،‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‭ ‬5‭.‬7‭ ‬بالمائة،‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬4‭.‬7‭ ‬بالمائة،‭ ‬وتقييد‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والصحافة‭ ‬4‭.‬2‭ ‬بالمائة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬‮«‬رضا‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للبلاد‮»‬،‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬61‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬يجب‭ ‬تحسينه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصلاحات‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬30‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للإصلاح‮»‬،‭ ‬و8‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬جيد‭ ‬ويمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‮»‬‭.‬