استبيان حكومي: 92 بالمائة من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي في البلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت نتائج الاستبيان الوطني الرابع، الذي أُجري بإشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، حول القيم والمواقف لدى الإيرانيين، أن 92 بالمائة من الشعب غير راضين عن الوضع الحالي في إيران، وأكد نحو ثلث المشاركين أن «الوضع في البلاد غير قابل للإصلاح».
وكان مكتب المشاريع الوطنية التابع لمركز أبحاث الثقافة والفنون والاتصالات، التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، قد أجرى هذا الاستبيان وشمل 15878 شخصًا فوق سن 51 عامًا من الأسر الحضرية والريفية في 15 محافظة.
وتناول الاستبيان موضوع الحجاب؛ حيث كانت قضية «عدم ارتداء الحجاب» في الاستبيان السابق تُعتبر مشكلة ثانوية، ولكن في المرة الرابعة من هذا الاستبيان، ارتفعت نسبة اعتبار الحجاب أهم مشكلة إلى 11.9 بالمائة.
كما تناول أيضًا مسألة «الشعور بالأمان بين المواطنين»، حيث أفاد 54.8 بالمائة من المشاركين بأنهم لا يشعرون بأن ممتلكاتهم في مأمن.
وفي هذا السياق، أظهرت النتائج أن 14 بالمائة من النساء يشعرن بأمان قليل جدًا في الأماكن العامة، و21.5 بالمائة يشعرن بأمان قليل، و10.6 بالمائة يشعرن بأمان نسبي.
كما أظهرت نتائج الموجة الرابعة من الاستبيان الوطني أن 40.1 بالمائة من المشاركين في محافظة أذربيجان الغربية و37.9 بالمائة في محافظة كردستان يعتقدون أن الوضع في البلاد غير قابل للإصلاح.
ولم تُنشر النتائج الكاملة بعد، ولكن بعض الباحثين حصلوا على أجزاء منها وبدأوا بنشرها تدريجيًا.
وكشفت صحيفة «هم ميهن»، في تقرير نشرته، أمس الأحد 8 سبتمبر عن أجزاء من الاستبيان، مشيرة إلى أنه ردّا على سؤال يقول: «ما هي أهم مشكلة تواجه البلاد حاليًا في رأيك؟» جاءت إجابات المشاركين أن التضخم وارتفاع الأسعار يأتي في صدارة المشكلات بنسبة 81.9 بالمائة، والبطالة 47.9 بالمائة، والإدمان 26.9 بالمائة، والفساد الاقتصادي والإداري 13.1 بالمائة، والحجاب 11.9 بالمائة.
أما بقية المشاكل المهمة في نظر المشاركين فكانت: زواج الشباب بنسبة 10.7 بالمائة، والطلاق 7.1 بالمائة، ونقص المياه 5.7 بالمائة، وعدم احترام القانون 4.7 بالمائة، وتقييد حرية التعبير والصحافة 4.2 بالمائة.
وفيما يخص «رضا المواطنين عن الوضع الحالي للبلاد»، أظهرت النتائج أن 61.6 بالمائة من المشاركين يرون أن «الوضع الحالي يجب تحسينه من خلال إصلاحات»، بينما يعتقد 30.2 بالمائة أن «الوضع غير قابل للإصلاح»، و8.2 بالمائة فقط يرون أن «الوضع الحالي جيد ويمكن الدفاع عنه».
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