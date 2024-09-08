فريق التحقيق في جرائم تنظيم الدولة الإسلامية يستعد لمغادرة العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬بغداد‭ ‬يُنهي‭ ‬فريق‭ ‬التحقيق‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المساءلة‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (‬يونيتاد‭) ‬مهمته‭ ‬ويغادر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬إعلان‭ ‬إنجازاته‭ ‬وإن‭ ‬أبدى‭ ‬أسفه‭ ‬على‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬تفاهم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬هاتفية‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أشادت‭ ‬آنا‭ ‬بييرو‭ ‬يوبيس‭ ‬رئيسة‭ ‬الفريق‭ ‬المكلف‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬يحاسب‭ ‬على‭ ‬جرائمه‮»‬‭ ‬بتعاون‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لو‭ ‬حدث‭ ‬تواصل‭ ‬أفضل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقرّ‭ ‬علنا‭ ‬وبشكل‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬تمكنّا‭ ‬من‭ ‬إنجازه‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ممكنا‭ ‬لولا‭ ‬دعوتنا‭ ‬وذلك‭ ‬أمر‭ ‬فريد‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬فريقها‭ ‬هو‭ ‬بعثة‭ ‬التحقيق‭ ‬الدولية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المكلفة‭ ‬التحقيق‭ ‬فيه‭. ‬وتضيف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬تدعو‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬هيئةً‭ ‬دولية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬ملفّ‭ ‬خاص‭ ‬كهذا‭ ‬مثل‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ (...). ‬قلة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفتحوا‭ ‬لنا‭ ‬أبوابهم‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬السخاء‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2014‭ ‬سيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وأعلن‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬19‭ ‬يوما‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬الخلافة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬

وأطلّ‭ ‬الزعيم‭ ‬الأسبق‭ ‬للتنظيم‭ ‬أبوبكر‭ ‬البغدادي‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬ليعلن‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬أميرا‭ ‬للمؤمنين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬كثيرين‭. ‬وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬بثّوا‭ ‬فيها‭ ‬الرعب‭ ‬وحولوا‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬جحيم‭ ‬نفّذ‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬إعدامات‭ ‬بقطع‭ ‬الرأس‭ ‬وفرضوا‭ ‬عقوبات‭ ‬بقطع‭ ‬أصابع‭ ‬المدخنين‭ ‬أو‭ ‬أيدي‭ ‬السارقين‭ ‬وخطفوا‭ ‬نساء‭ ‬حولوهن‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سبايا‮»‬‭ ‬ودمّروا‭ ‬كنائس‭ ‬وجوامع‭ ‬ومتاحف‭ ‬وأحرقوا‭ ‬الكتب‭ ‬والمخطوطات‭. ‬وبعد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة،‭ ‬استعاد‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الموصل‭ ‬معلنًا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وطلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬محاسبة‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭. ‬واستجابة‭ ‬لهذا‭ ‬الطلب‭ ‬تبنى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬التالي‭ ‬بالإجماع‭ ‬القرار‭ ‬2379‭ ‬الذي‭ ‬شُكل‭ ‬بموجبه‭ ‬فريق‭ ‬التحقيق‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المساءلة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (‬يونيتاد‭). ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬أعدّ‭ ‬الفريق‭ ‬19‭ ‬تقريرا‭ ‬بعضها‭ ‬حول‭ ‬جرائم‭ ‬محددة‭ ‬كتلك‭ ‬المرتكبة‭ ‬بحق‭ ‬الشيعة‭ ‬والإيزيديين‭ ‬وفي‭ ‬سجن‭ ‬بادوش،‭ ‬وأخرى‭ ‬حول‭ ‬الهيكلية‭ ‬التراتبية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وعمل‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬رقمنة‭ ‬ملايين‭ ‬الوثائق‭ ‬وتدريب‭ ‬مكوّنات‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬العراقي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬المقابر‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬وتوضح‭ ‬المسؤولة‭ ‬الأممية‭: ‬‮«‬استخرجنا‭ ‬من‭ ‬68‭ ‬مقبرة‭ ‬رفات‭ ‬ألف‭ ‬ضحية‭ ‬تقريباً،‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬منهم‮»‬‭. ‬وعملا‭ ‬بتفويضه،‭ ‬درس‭ ‬الفريق‭ ‬وثائق‭ ‬قدمها‭ ‬العراق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وثائق‭ ‬أخرى‭ ‬تضمّ‭ ‬شهادات‭ ‬جمعتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولم‭ ‬تنقلها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭. ‬وتوضح‭ ‬يوبيس‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لديها‭ ‬قواعد‭ ‬صارمة‭ ‬بشأن‭ ‬السرية‭ ‬واحترام‭ ‬الموافقة‭ ‬التي‭ ‬يعطيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يدلون‭ ‬بشهاداتهم‮»‬‭. ‬

ووجّهت‭ ‬المحاكم‭ ‬الوطنية‭ ‬18‭ ‬لائحة‭ ‬اتهام‭ ‬أسفرت‭ ‬15‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬إدانات‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬استندت‭ ‬إليه‭ ‬وثائق‭ ‬أنجزها‭ ‬فيق‭ ‬يونيتاد‭. ‬لكن‭ ‬حين‭ ‬‮«‬رأى‭ ‬العراقيون‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬محكمات‭ ‬أجنبية،‭ ‬نشأ‭ ‬انطباع‭ ‬بأن‭ ‬يونيتاد‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وتتابع‭ ‬المسؤولة‭ ‬بأسف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬شرح‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬وتحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عراقية‭ ‬عن‭ ‬توتر‭ ‬بين‭ ‬الفريق‭ ‬الأممي‭ ‬والسلطات‭ ‬العراقية‭. ‬