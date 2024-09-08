حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل ردا على مقتل مسعفين بجنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬فجر‭

‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬أسفر،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعتداءات‭ ‬العدو‭... ‬خصوصا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فرون‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬قصف‭ ‬مجاهدو‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭... ‬مستعمرة‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬بصلية‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الفلق‮»‬‭. ‬

وقُتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬آخران‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬استهداف‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ«استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬أحدهما‭ ‬بحال‭ ‬حرجة‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فريقا‭ ‬تابعا‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬اللبناني‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إطفاء‭ ‬حرائق‭ ‬أشعلتها‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فرون‮»‬‭. ‬ونعت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬العناصر‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬آلية‭ ‬الإطفاء‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬إطفاء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬15‭ (‬15:15‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فرون‭ ‬بقضاء‭ ‬النبطية‮»‬‭. ‬

ودان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الجديد‭ ‬ضد‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬واعتبره‭ ‬‮«‬خرقا‭ ‬فاضحا‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وعدوانا‭ ‬سافرا‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬الحليفة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المسعفين‭ ‬كانا‭ ‬ينتميان‭ ‬إليها‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬منهما‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بواجبه‭ ‬الإنساني‭ ‬والوطني‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬والجنوب‮»‬‭. ‬وشجبت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬السافر‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬رسمي‭ ‬تابع‭ ‬للدولة‭ ‬اللبنانية‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬السبت‭ ‬بأن‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أصيبا‭ ‬بجروح‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬استهداف‮»‬‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬انحراف‭ ‬سيارتهما‭ ‬أثناء‭ ‬توجههما‭ ‬لإخماد‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قبريخا‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد،‭ ‬يستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬يشنّها‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬دعما‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬و«إسنادا‮»‬‭ ‬لمقاومتها‭. ‬وترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬للحزب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقاتليه‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬اعترض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقذوفات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عيترون‭ ‬ومارون‭ ‬الراس‭ ‬ويارون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬