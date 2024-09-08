حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل ردا على مقتل مسعفين بجنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (أ ف ب): أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل فجر
أمس الأحد ردا على هجوم أسفر، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل ثلاثة مسعفين بجنوب لبنان. وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان «ردا على اعتداءات العدو... خصوصا الاعتداء الذي طال الطواقم الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية... مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق».
وقُتل ثلاثة مسعفين يوم السبت وأصيب اثنان آخران بجروح جراء «استهداف» إسرائيل فريقا من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، على وقع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأفادت الوزارة في بيان بـ«استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة» جراء «استهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يعمل على إطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون». ونعت المديرية العامة للدفاع المدني العناصر الثلاثة «الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية الإطفاء بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة إطفاء في تمام الساعة 18:15 (15:15 بتوقيت جرينتش) في بلدة فرون بقضاء النبطية».
ودان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي «هذا العدوان الجديد ضد لبنان»، واعتبره «خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية». وأكدت حركة أمل الحليفة لحزب الله، أن اثنين من المسعفين كانا ينتميان إليها. وأشارت إلى أن كلا منهما «استشهد أثناء قيامه بواجبه الإنساني والوطني دفاعا عن لبنان والجنوب». وشجبت وزارة الصحة «هذا الاعتداء الاسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية»، موضحة أنه «الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من اثنتي عشرة ساعة».
وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق السبت بأن عنصرين من «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة لحزب الله أصيبا بجروح بعد «استهداف» بقصف مدفعي إسرائيلي أدى الى انحراف سيارتهما أثناء توجههما لإخماد حريق في بلدة قبريخا. ومنذ بدء التصعيد، يستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها «دعما» لغزة و«إسنادا» لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى عسكرية» تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان مؤكدا انه اعترض عددا من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجوي الإسرائيلي «ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان». ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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