الـسـودان يرفـض قوة تدخّل اقـتـرحـتـهـا بـعـثـة حقـوق الإنـسان ويتهـمـهـا بالتسيـس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بورتسودان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬توصيات‭ ‬بعثة‭ ‬تقصى‭ ‬الحقائق‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬واتهمتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬سياسية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬مستقلة‭ ‬ومحايدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬17‭ ‬شهرا‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬ترفض‭ ‬حكومة‭ ‬السودان‭ ‬توصيات‭ ‬بعثة‭ ‬تقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‮»‬،‭ ‬ورأت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تجاوز‭ ‬واضح‭ ‬لتفويضها‭ ‬وصلاحيتها‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬البعثة‭ ‬قامت‭ ‬بنشر‭ ‬تقريرها‭ ‬‮«‬وعُقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬حوله،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستمع‭ ‬له‭ ‬مجلس‮»‬‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬‮«‬افتقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬للمهنية‭ ‬والاستقلالية‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬الخارجية‭ ‬البعثة‭ ‬بكونها‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬سياسية‭ ‬لا‭ ‬قانونية،‭ ‬ما‭ ‬يعضّد‭ ‬موقف‭ ‬حكومة‭ ‬السودان‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬تشكيلها‮»‬‭. ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬دعا‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬مستقلة‭ ‬ومحايدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭. ‬

وخلُص‭ ‬الخبراء‭ ‬المكلّفون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المتحاربين‭ ‬‮«‬ارتكبوا‭ ‬سلسلة‭ ‬مروّعة‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وجرائم‭ ‬يمكن‭ ‬وصف‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬بأنّها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬أنشأ‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هذه‭ ‬البعثة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬توثيق‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬نددت‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬بـ«تناقض‭ ‬غريب‮»‬‭ ‬يحمله‭ ‬تقرير‭ ‬البعثة،‭ ‬إذ‭ ‬استنكرت‭ ‬‮«‬التوصية‭ ‬بحظر‭ ‬السلاح‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ (‬وبأن‭) ‬توكل‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬لقوة‭ ‬دولية‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬متى‭ ‬ستشكل‮»‬‭. ‬أسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفيد‭ ‬تقديرات‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬150‭ ‬ألفا‮»‬‭. ‬ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وخرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬عقد‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غبرييسوس‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بمدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬نسي‭ ‬السودان‭ ‬ولا‭ ‬يولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬للنزاع‭ ‬الذي‭ ‬يمزقه‭ ‬أو‭ ‬عواقبه‭ ‬على‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬غبرييسوس‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬بورتسودان‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الطوارئ‭ ‬صادم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬الكافية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الصراع‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬احتياج‭ ‬14٫7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬الإغاثة‭ ‬العاجلة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭ ‬لهؤلاء‭ ‬يبلغ‭ ‬2٫7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصفه‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬غبرييسوس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬ومساعدة‭ ‬السودان‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الكابوس‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‮»‬‭. ‬