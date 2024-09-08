دخول الجماهير مجانًا في مباراة ((المنتخب)) مع اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بدخول‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬مجانًا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والمقررة‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬المساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬المهم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للدور‭ ‬الرائد‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬داعمًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لنجاح‭ ‬المنتخبات‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتها‭ ‬وإثرائها‭ ‬عبر‭ ‬رسمها‭ ‬صورًا‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مكان‭ ‬جلوس‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬يسار‭ ‬المنصة‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدرجات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ (‬المقابلة‭ ‬للمنصة‭).‬

ولفت‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الجماهير‭ ‬المهم‭ ‬والكبير،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬وتحفيزه‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات؛‭ ‬للمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬