دخول الجماهير مجانًا في مباراة ((المنتخب)) مع اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بدخول الجماهير البحرينية مجانًا في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الياباني، ضمن الجولة 2 من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقررة أن تقام عند 7 من مساء الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الاتحاد حريص على المساندة الجماهيرية خلف المنتخب الوطني في استحقاقه المهم، مشيدًا بتوجيهات رئيس الاتحاد في هذا الصدد. وأوضح أن التوجيه يأتي تقديرًا من الاتحاد للدور الرائد للجماهير في إثراء مشوار المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت ولا زالت داعمًا أساسيًا لنجاح المنتخبات بجميع فئاتها وإثرائها عبر رسمها صورًا فنية رائعة من على المدرجات.
وأوضح أن مكان جلوس الجماهير البحرينية سيكون في مدرجات الدرجة الأولى (يسار المنصة)، بالإضافة إلى مدرجات الدرجة الثانية (المقابلة للمنصة).
ولفت الزعبي إلى دور الجماهير المهم والكبير، مشيرًا إلى المساهمة الإيجابية في تعزيز مشوار المنتخب بالتصفيات المونديالية وتحفيزه على الظهور بأفضل المستويات؛ للمنافسة بشكل قوي في المجموعة.
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