Monday, 09 September 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توضيح اتحاد الكرة حول إيقاف لاعب منتخب الناشئين

9/8/2024 7:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬توضيح‭ ‬الآتي‭ ‬بخصوص‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬أهلية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬11‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭: ‬

تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬باتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬ثبوت‭ ‬عدم‭ ‬أهلية‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للناشئين‭ ‬مهران‭ ‬محمد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الناشئين؛‭ ‬كونه‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬تعليمات‭ ‬ولوائح‭ ‬البطولة‭ ‬ولائحة‭ ‬الانضباط‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬تمت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬مقيد‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالفئة‭ ‬المعنية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬11‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬

ويلفت‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تسلمه‭ ‬لقرار‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حيثيات‭ ‬الموضوع،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬تفاصيله‭ ‬كاملة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الانعكاسات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقته‭ ‬واستيفائه‭ ‬لجميع‭ ‬اللوائح‭ ‬والتعليمات‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬وإدارة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬القاري‭ ‬أو‭ ‬الدولي،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬السباقة‭ ‬دائمًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬مستجدات‭ ‬التعليمات‭ ‬واللوائح‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اللعبة‭ ‬المختلفة‭.‬

MENAFN08092024000055011008ID1108649884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث