توضيح اتحاد الكرة حول إيقاف لاعب منتخب الناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يود الاتحاد البحريني لكرة القدم، توضيح الآتي بخصوص القرار الصادر من لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم حول أهلية عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة 11 للمنتخبات المقامة حاليًا في الأردن:
تلقى الاتحاد البحريني لكرة القدم نسخة من القرار الصادر من لجنة الانضباط باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والذي ورد فيه ثبوت عدم أهلية لاعب منتخب البحرين للناشئين مهران محمد للمشاركة في بطولة الناشئين؛ كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط.
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد البحريني لكرة القدم أن عملية تسجيل اللاعب في كشوفات الاتحاد والمنتخبات الوطنية تمت بناءً على المستندات الرسمية الخاصة به، بالإضافة إلى أن اللاعب مقيد في كشوفات الاتحاد بالفئة المعنية بالمشاركة في البطولة 11 المقامة حاليًا في الأردن.
ويلفت الاتحاد إلى أنه مع تسلمه لقرار اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فقد وجه مجلس الإدارة إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حيثيات الموضوع، والوقوف على تفاصيله كاملة، خصوصًا مع الانعكاسات المترتبة على القرار من جهة، وحرص الاتحاد على التأكد من مطابقته واستيفائه لجميع اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل وإدارة مختلف البطولات التي يشارك فيها سواءً على مستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي، إذ يعتبر الاتحاد من الاتحادات السباقة دائمًا لمواكبة مستجدات التعليمات واللوائح في مجالات اللعبة المختلفة.
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