توضيح اتحاد الكرة حول إيقاف لاعب منتخب الناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬توضيح‭ ‬الآتي‭ ‬بخصوص‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬أهلية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬11‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭: ‬

تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬باتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬ثبوت‭ ‬عدم‭ ‬أهلية‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للناشئين‭ ‬مهران‭ ‬محمد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الناشئين؛‭ ‬كونه‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬تعليمات‭ ‬ولوائح‭ ‬البطولة‭ ‬ولائحة‭ ‬الانضباط‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬تمت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬مقيد‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالفئة‭ ‬المعنية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬11‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬

ويلفت‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تسلمه‭ ‬لقرار‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حيثيات‭ ‬الموضوع،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬تفاصيله‭ ‬كاملة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الانعكاسات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقته‭ ‬واستيفائه‭ ‬لجميع‭ ‬اللوائح‭ ‬والتعليمات‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬وإدارة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬القاري‭ ‬أو‭ ‬الدولي،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬السباقة‭ ‬دائمًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬مستجدات‭ ‬التعليمات‭ ‬واللوائح‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اللعبة‭ ‬المختلفة‭.‬