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منتخب ناشئي اليد يواجه اليابان

9/8/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00



يواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬15‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق‭ ‬سعياً‭ ‬لكسب‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬المتصاعد‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬الظهور‭ ‬بمستواه‭ ‬الفني‭ ‬المعهود،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬لاعبي‭ ‬اليابان‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬السرعة‭ ‬وتنويع‭ ‬مراكز‭ ‬التصويب‭. ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭.‬

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