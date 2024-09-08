منتخب ناشئي اليد يواجه اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد اليوم الإثنين نظيره المنتخب الياباني، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري، وذلك عند الساعة 6:15 بتوقيت مملكة البحرين.
ويدخل منتخبنا لقاء اليوم بقيادة المدرب الوطني رائد المرزوق سعياً لكسب نقاط الفوز لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهة المنتخب القطري في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.
ولن تكون مواجهة اليوم سهلة في ظل المستوى الفني المتصاعد الذي ظهر به المنتخب الياباني في الجولات الماضية، وهو ما يتطلب من منتخبنا الظهور بمستواه الفني المعهود، والتركيز على قوته في الجانب الدفاعي، والحد من خطورة لاعبي اليابان خصوصًا في اعتماده على السرعة وتنويع مراكز التصويب. وكان منتخبنا قد نجح في الإطاحة بالمنتخب الكويتي في أولى مبارياته ضمن منافسات الدور الرئيسي، بعد الفوز عليه بفارق هدفين.
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