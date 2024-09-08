Monday, 09 September 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحلبة تطلق مبيعات تذاكر سباق بابكو إنرجيز للتحمل

9/8/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬مبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬التابع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

وبعودة‭ ‬روح‭ ‬سباقات‭ ‬لي‭ ‬مانز‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستشهد‭ ‬الجماهير‭ ‬سباقا‭ ‬عالميا‭ ‬مليئا‭ ‬بالإثارة‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المذهلة‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬فعاليات‭ ‬السباق‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬باعتباره‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬للموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وتوفر‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لحضور‭ ‬سباق‭ ‬عالمي‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬كلفة‭ ‬التذاكر‭ ‬ليومي‭ ‬السباق‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬فقط‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬للأطفال،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬على‭ ‬17450000‭-‬973‭+.‬

لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬سباق‭ ‬التحمل‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬والفرق‭ ‬وسائقي‭ ‬السباق‭.‬

كما‭ ‬يسرنا‭ ‬طرح‭ ‬باقات‭ ‬الضيافة‭ ‬المتميزة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬باقة‭ ‬نادي‭ ‬لي‭ ‬مانز،‭ ‬بسعر‭ ‬290‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬بدون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭) ‬مدة‭ ‬يومين،‭ ‬تشمل‭ ‬خدمة‭ ‬الطعام،‭ ‬وضمن‭ ‬أجواء‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬المتميزة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬قرب‭.‬

وأثبتت‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬نفسها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬رزنامة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭). ‬وتجتذب‭ ‬البطولة‭ ‬عددًا‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬شعبيتها‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬عبر‭ ‬أربع‭ ‬قارات‭.‬

وسيكون‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬أولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬سباقات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬فائزة‭ ‬مختلفة‭ -‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭- ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيارات‭ ‬الهايبر‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬المنافسة‭ ‬متقاربة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مع‭ ‬تمثيل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ -‬السيارات‭ ‬الهايبر‭ ‬والفئة‭ ‬الأقل‭ ‬منها‭ ‬ LMGT 3-‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكلارين‭ ‬وبورشه‭ ‬وفيراري‭ ‬وبي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬وأستون‭ ‬مارتن‭ ‬ولامبورجيني‭ ‬وتويوتا‭ ‬ولكزس‭ ‬وفورد‭ ‬وبيجو‭ ‬وشيفروليه‭ ‬وكاديلاك‭ ‬وألباين‭.‬

ويعد‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السباق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬التقويم،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬المشجعين‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فعاليات‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬النهار‭ ‬إلى‭ ‬الليل‭ ‬تحت‭ ‬أضواء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

يتوج‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬أحدث‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭. ‬وبعد‭ ‬جولات‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وإيمولا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وسبا‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬ولومان‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬وأوستن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفوجي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

ويمثل‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬السباق‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والمرة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬بسباق‭ ‬يمتد‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭.‬

ويحظى‭ ‬السباق‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحدث‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وكسباق‭ ‬داعم‭ ‬تقام‭ ‬بطولة‭ ‬بورشه‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬البطولة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬سائقين‭ ‬موهوبين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬لاحقاً‭ ‬إعلان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬فعاليات‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬للسباق‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.‬

MENAFN08092024000055011008ID1108649882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث