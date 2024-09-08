الحلبة تطلق مبيعات تذاكر سباق بابكو إنرجيز للتحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬مبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬التابع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

وبعودة‭ ‬روح‭ ‬سباقات‭ ‬لي‭ ‬مانز‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستشهد‭ ‬الجماهير‭ ‬سباقا‭ ‬عالميا‭ ‬مليئا‭ ‬بالإثارة‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المذهلة‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬فعاليات‭ ‬السباق‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬باعتباره‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬للموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وتوفر‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لحضور‭ ‬سباق‭ ‬عالمي‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬كلفة‭ ‬التذاكر‭ ‬ليومي‭ ‬السباق‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬فقط‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬للأطفال،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬على‭ ‬17450000‭-‬973‭+.‬

لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬سباق‭ ‬التحمل‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬والفرق‭ ‬وسائقي‭ ‬السباق‭.‬

كما‭ ‬يسرنا‭ ‬طرح‭ ‬باقات‭ ‬الضيافة‭ ‬المتميزة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬باقة‭ ‬نادي‭ ‬لي‭ ‬مانز،‭ ‬بسعر‭ ‬290‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬بدون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭) ‬مدة‭ ‬يومين،‭ ‬تشمل‭ ‬خدمة‭ ‬الطعام،‭ ‬وضمن‭ ‬أجواء‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬المتميزة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬قرب‭.‬

وأثبتت‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬نفسها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬رزنامة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭). ‬وتجتذب‭ ‬البطولة‭ ‬عددًا‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬شعبيتها‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬عبر‭ ‬أربع‭ ‬قارات‭.‬

وسيكون‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬أولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬سباقات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬فائزة‭ ‬مختلفة‭ -‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭- ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيارات‭ ‬الهايبر‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬المنافسة‭ ‬متقاربة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مع‭ ‬تمثيل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ -‬السيارات‭ ‬الهايبر‭ ‬والفئة‭ ‬الأقل‭ ‬منها‭ ‬ LMGT 3-‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكلارين‭ ‬وبورشه‭ ‬وفيراري‭ ‬وبي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬وأستون‭ ‬مارتن‭ ‬ولامبورجيني‭ ‬وتويوتا‭ ‬ولكزس‭ ‬وفورد‭ ‬وبيجو‭ ‬وشيفروليه‭ ‬وكاديلاك‭ ‬وألباين‭.‬

ويعد‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السباق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬التقويم،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬المشجعين‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فعاليات‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬النهار‭ ‬إلى‭ ‬الليل‭ ‬تحت‭ ‬أضواء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

يتوج‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬أحدث‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭. ‬وبعد‭ ‬جولات‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وإيمولا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وسبا‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬ولومان‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬وأوستن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفوجي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

ويمثل‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬السباق‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والمرة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬بسباق‭ ‬يمتد‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭.‬

ويحظى‭ ‬السباق‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحدث‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وكسباق‭ ‬داعم‭ ‬تقام‭ ‬بطولة‭ ‬بورشه‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬البطولة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬سائقين‭ ‬موهوبين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬لاحقاً‭ ‬إعلان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬فعاليات‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬للسباق‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.‬