الحلبة تطلق مبيعات تذاكر سباق بابكو إنرجيز للتحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، أمس إطلاق مبيعات تذاكر سباق بابكو انرجيز البحرين 8 ساعات، التابع لبطولة العالم للتحمل.
وبعودة روح سباقات لي مانز إلى مملكة البحرين ستشهد الجماهير سباقا عالميا مليئا بالإثارة يقدم أفضل ما في سباقات التحمل العالمية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المذهلة خارج المضمار على أن تقام فعاليات السباق يومي 1 و2 نوفمبر باعتباره الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للموسم الجاري.
وتوفر البطولة فرصة لحضور سباق عالمي بأسعار معقولة إذ تبلغ كلفة التذاكر ليومي السباق 5.5 دنانير بحرينية فقط للكبار و2.75 دينار للأطفال، فيما يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 17450000-973+.
لذا سارعوا لشراء تذاكركم في أقرب وقت ممكن كي لا تفوتوا حضور سباق التحمل الأكثر شهرة في العالم الذي يضم العديد من أكبر مصنعي السيارات والفرق وسائقي السباق.
كما يسرنا طرح باقات الضيافة المتميزة لبطولة العالم للتحمل باقة نادي لي مانز، بسعر 290 دينارا بحرينيا (بدون ضريبة القيمة المضافة) مدة يومين، تشمل خدمة الطعام، وضمن أجواء رائعة من القاعات المتميزة المطلة على خط الانطلاق لمشاهدة الإثارة من قرب.
وأثبتت بطولة العالم للتحمل نفسها كواحدة من البطولات الرائدة في رزنامة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا). وتجتذب البطولة عددًا لا يحصى من النجوم في رياضة السيارات، وتستمر في النمو في شعبيتها كل عام، إذ تقام السباقات في ثماني دول عبر أربع قارات.
وسيكون سباق بابكو انرجيز البحرين 8 ساعات أولى الفعاليات الرئيسية في تقويم سباقات حلبة البحرين الدولية للموسم 2024-2025. وبعد انتهاء الجولة السادسة من الموسم التي أقيمت قبل أسبوعين في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أصبح هناك الآن ست سيارات فائزة مختلفة -واحدة في كل جولة- في فئة السيارات الهايبر من الدرجة الأولى في بطولة العالم للتحمل.
ولم تكن المنافسة متقاربة إلى هذا الحد من قبل مع تمثيل العلامات التجارية الأكثر شهرة في فئتين من البطولة -السيارات الهايبر والفئة الأقل منها LMGT 3- بما في ذلك مكلارين وبورشه وفيراري وبي إم دبليو وأستون مارتن ولامبورجيني وتويوتا ولكزس وفورد وبيجو وشيفروليه وكاديلاك وألباين.
ويعد سباق بطولة العالم للتحمل في البحرين السباق الوحيد الذي يستمر ثماني ساعات في التقويم، ما يمنح المشجعين فرصة لمشاهدة فعاليات المضمار في ظروف النهار إلى الليل تحت أضواء حلبة البحرين الدولية.
يتوج سباق بابكو انرجيز البحرين 8 ساعات أحدث دفعة من أبطال بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. وبعد جولات لوسيل في قطر، وإيمولا في إيطاليا، وسبا في بلجيكا، ولومان في فرنسا، وساو باولو في البرازيل، وأوستن في الولايات المتحدة، وفوجي في اليابان.
ويمثل حدث هذا العام السباق الثالث عشر لبطولة العالم للتحمل في حلبة البحرين الدولية والمرة السادسة التي تقام فيها بسباق يمتد ثماني ساعات.
ويحظى السباق بدعم شركة بابكو انرجيز، التي كانت الراعي الرئيسي للحدث منذ أول جولة لبطولة العالم للتحمل في البحرين عام 2012.
وكجزء من برنامج عطلة نهاية الأسبوع وكسباق داعم تقام بطولة بورشه كاريرا الشرق الأوسط، البطولة الرائدة في المنطقة والتي تضم سائقين موهوبين من جنسيات مختلفة. علاوة على مجموعة رائعة من الفعاليات الترفيهية خارج المضمار في يومي عطلة نهاية الأسبوع لبطولة العالم للتحمل.
ومن المقرر لاحقاً إعلان المزيد من التفاصيل حول فعاليات عطلة نهاية الأسبوع للسباق خلال الأسابيع المقبلة.
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