بريف تنظم أكبر عرض في البحرين ديسمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION لإقامة أكبر عرض لفنون القتال المختلطة في مملكة البحرين في ديسمبر القادم، وذلك من خلال إقامة نسخة جديدة لأسبوع بريف الدولي للقتال BICW والذي يتضمن إقامة بطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين.
وبدأت منظمة بريف خطواتها المبكرة استعدادا لإقامة أسبوع بريف الدولي للقتال في البحرين، من خلال طرح التذاكر لحضور منافسات هذا الحدث الرياضي القتالي الأكثر ترقبا لهذا العام، والتي تعود من خلاله المنظمة إلى مسقط رأسها المنامة بعرض جديد لبطولة BRAVE CF يوم 13 ديسمبر، والذي تختتم من خلاله عام 2024، والذي يعد عاما قياسيا لأكبر منظمة عالمية لفنون القتال المختلطة في العالم.
وحققت بطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، حضورا مميزا في عام 2024 وذلك بعد أن سجلت العديد من الأرقام القياسية العالمية.
وكانت منظمة بريف التي تأسست في عام 2016 برؤية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قد سلطت الضوء على جهود مملكة البحرين في التغيير الذي شهدته رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.
وتعد منظمة بريف البحرينية هي أكثر منظمة عالمية لفنون القتال المختلطة للمحترفين تنظم فعاليات بطولتها BRAVE CF في 34 دولة حاليا، حيث يعد هذا الرقم القياسي لا مثيل له وقابل للزيادة خلال الفترة القادمة.
وتحمل المنظمة الرقم القياسي لكونها منظمة فنون القتال المختلطة MMA الأكثر انتشارا في قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، من خلال تنظيم بطولة BRAVE CF في هذه القارات الثلاث، مما أظهر التأثير الواسع لمملكة البحرين على مستوى الرياضة لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة.
وبحسب روزنامة منظمة بريف لعام 2024، فإن أسبوع بريف الدولي للقتال في مملكة البحرين سيقام على صالة مدينة خليفة الرياضية، والذي سيضم أكبر نجوم فنون القتال المختلطة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أفضل المقاتلين البحرينيين، مما يضع البحرين مرة أخرى في قلب عالم الرياضات القتالية. وأصبحت تذاكر هذا الحدث الكبير متاحة للشراء على منصة Platinum ، حيث تم توفير عروض خاصة للحجوزات المبكرة.
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