بريف تنظم أكبر عرض في البحرين ديسمبر القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬لإقامة‭ ‬أكبر‭ ‬عرض‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬ BICW ‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

وبدأت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬خطواتها‭ ‬المبكرة‭ ‬استعدادا‭ ‬لإقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬التذاكر‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬القتالي‭ ‬الأكثر‭ ‬ترقبا‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬المنامة‭ ‬بعرض‭ ‬جديد‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬والذي‭ ‬تختتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬عاما‭ ‬قياسيا‭ ‬لأكبر‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وحققت‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬العالمية‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬برؤية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قد‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭.‬

وتعد‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬تنظم‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولتها‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬حاليا،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬وقابل‭ ‬للزيادة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وتحمل‭ ‬المنظمة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لكونها‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ MMA ‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القارات‭ ‬الثلاث،‭ ‬مما‭ ‬أظهر‭ ‬التأثير‭ ‬الواسع‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وبحسب‭ ‬روزنامة‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬فإن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬سيضم‭ ‬أكبر‭ ‬نجوم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬المقاتلين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭. ‬وأصبحت‭ ‬تذاكر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬متاحة‭ ‬للشراء‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ Platinum ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬للحجوزات‭ ‬المبكرة‭.‬