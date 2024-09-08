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إسحاقي والمقابي يشكران خالد بن حمد

9/8/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبّر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬ولاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب‭ ‬وفي‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

وقال‭ ‬إسحاقي‭: ‬‮«‬عوّدنا‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بإيجابية‭ ‬تامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬وآخرها‭ ‬موضوع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أوامر‭ ‬وتوجيه‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬اللاعب‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬مضيفاً‮«‬‭ ‬لاقى‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬أصداء‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬اللاعب‭ ‬ومن‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬وكافة‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬مبعث‭ ‬اعتزاز‭ ‬وتقدير‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تناله‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‮»‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬يضعنا‭ ‬دائماً‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬اللعبة،‭ ‬وعكس‭ ‬ثقة‭ ‬سموه‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والطموحات‭ ‬المشرفة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مكرراً‭ ‬شكره‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬المعتادة‭ ‬والتي‭ ‬ليست‭ ‬بالأمر‭ ‬المستغرب‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الرياضيين‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬النعيمي‭ ‬واهتمامه‭ ‬ومتابعته‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬عودة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمتابعة‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المقابي‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬وقفته‭ ‬ودعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لي‭ ‬ولجميع‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهذه‭ ‬الوقفة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنسى،‭ ‬فسموه‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭ ‬كلاعبين،‭ ‬ولولا‭ ‬أوامر‭ ‬سموه‭ ‬للمسؤولين‭ ‬لما‭ ‬استطعت‭ ‬حل‭ ‬المشكلة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يحملني‭ ‬مسؤولية‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬وأن‭ ‬أكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كم‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فدائماً‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬سموه‭ ‬داعماً‭ ‬لنا‭ ‬كلاعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عالياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬ومساندتهم،‭ ‬وسنسعى‭ ‬دائماً‭ ‬الى‭ ‬رد‭ ‬هذا‭ ‬الدين‭ ‬وتقديم‭ ‬التقدير‭ ‬المناسب‭ ‬لما‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‮»‬‭.‬

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