فعاليات رياضية تهنئ بإنجاز ((فارس العالم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفعت فعاليات وشخصيات رياضية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية. وما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في البطولة.
وباركت الشخصيات والفعاليات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأشاد بالإنجاز العالمي الكبير الذي يعكس التفوق والتميز البحريني في رياضة القدرة.
كما أثنت على الجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وفريقه لتحقيق هذا اللقب، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعزز مكانة البحرين في الساحة الرياضية الدولية ويمثل فخرًا للرياضة البحرينية.
وأشارت إلى أن إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد يأتي تواصلاً للإنجازات المتعددة لرياضة الفروسية والقدرة في مملكة البحرين بشكل خاص والرياضة البحرينية عمومًا، وذلك بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الانتصار يعزز مكانة القدرة البحرينية
قال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إن هذا الانتصار يعزز مكانة البحرين في الساحة الرياضية الدولية ويمثل فخرًا للرياضة البحرينية.
وأضاف سموه أن هذا الإنجاز الذي تحقق للمرة الثانية يعكس الرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة التي يتبناها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة المملكة على المستوى العالمي كما أنها تبرهن عما يتمتع به سموه من قدرات متميزة وإرادة قوية لتحقيق الانتصار وهو ما تكلل بتحقيق الإنجاز العالمي، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
مسيرة إنجازات متواصلة
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، إن إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد يأتي استمرارًا لمسيرة الإنجازات المتواصلة لرياضة الفروسية والقدرة في مملكة البحرين بشكل خاص والرياضة البحرينية عمومًا، وذلك بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته قال نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة إن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في بطولة العالم يؤكد المكانة المميزة والرائدة التي تتمتع بها مملكة البحرين على ساحة الفروسية والقدرة العالمية، منوهًا بالقدرات الرائعة التي يتمتع بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إذ قاد سموه الفريق الملكي للقدرة إلى تحقيق إنجاز نوعي جديد للرياضة البحرينية، معتبرًا أن الفوز سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستقبل رياضة الفروسية والقدرة في المملكة، وتحفيز فرسان الفريق الملكي للقدرة على مضاعفة البذل والعطاء في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات بما يعكس الوجه المشرق والمتطور للرياضة البحرينية.
انتصار رياضي
وأكدت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي أن هذا الفوز يمثل إضافة نوعية للرياضة البحرينية ويعزز من مكانة المملكة على الساحة الرياضية الدولية.
كما عبّرت عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المستمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تحقيق إنجازات مشرفة ترفع اسم البحرين عاليًا.
وأضافت سعادتها أن هذا الإنجاز ليس فقط انتصاراً رياضياً، بل هو مصدر إلهام للشباب البحريني، ويؤكد أن المثابرة والعمل الجاد يقودان إلى النجاح والتفوق.
عزيمة وإصرار
وأوضحت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي يؤكد مكانة سموه في رياضة القدرة ويعكس المستوى الرفيع الذي يمتلكه سموه من عزيمة وإصرار ومثابرة لتحقيق الانجازات لمملكة البحرين الغالية ولله الحمد، الأمر الذي يؤكد مواصلة سموه في تحقيق النجاحات والانجازات الرفيعة لرياضة القدرة البحرينية التي تسهم في ترسيخ مكانة هذه الرياضة على المستوى العالمي.
ونوهت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بالدور البارز لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومتابعة سموه الحثيثة لسمو الشيخ ناصر في البطولة والذي لعب دورا بارزا في تحقيق هذا الانجاز الكبير، متمنية لسموهما دوام التوفيق والنجاح.
سر الإنجازات
أكد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية أن هذا الإنجاز العالمي المشرف يعكس ما يتمتع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من عزيمة وإرادة قوية، ويؤكد المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين في بطولات القدرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، متمنيا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المزيد من التقدم والنجاح.
من جهته قال أيمن المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة «إن سر الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المجالات الرياضية وبخاصة في سباقات القدرة هي الاستراتيجية التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي كانت الدافع الأساسي لتميز الفريق الملكي لتحقيق الإنجازات».
فخر واعتزاز
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل أن هذا الإنجاز العالمي المشرف يعكس ما يتمتع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من عزيمة وإصرار، ويؤكد المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين في بطولات سباقات القدرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن تحقيق هذه البطولة هو فخر واعتزاز للجميع في مسيرة تقدم وارتقاء القطاع الرياضي الوطني.
وأضاف «إنه لمن دواعي الفخر لكل بحريني أن نجد راية مملكة البحرين عالية خفاقة في المحافل الدولية والميادين العالمية بفضل ما حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من إنجازات رياضية تخطت حدود العالم العربي لتصل الى العالمية، الأمر الذي يحفز كل بحريني لأن يسير على خطى سموكم، متمنياً لسموه تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية القادمة».
وقال صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين أن الإنجاز الجديد الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة استمرار لمسيرة الإنجازات المتواصلة التي يحققها سموه في العديد من البطولات الدولية والعالمية، الأمر الذي جعل سموه يتربع على عرش رياضة القدرة العالمية مشيرا الى أن تحقيق سموه للإنجاز جاء ليؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة على ساحة رياضة الفروسية العالمية، كما أنه يجسد ما يتمتع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من خبرات وقدرات ومهارات عالية، ساهمت في تحقيق سموه للمركز الأول.
وأشار بن هندي الى أن انجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يشيع أجواء التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات والسباقات المقبلة.
ثمرة للالتزام الكبير
وأثنى اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة على الجهود الكبيرة التي يبذلها سموه لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالمية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة للالتزام الكبير والعمل الجاد الذي يتبناه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة القدرة والفروسية في المملكة.
وأكد أن فوز سموه بهذا اللقب العالمي للمرة الثانية يعزز من مكانة البحرين كوجهة رائدة في رياضة القدرة، ويؤكد قدرة الرياضيين البحرينيين على المنافسة والتفوق على الساحة الدولية.
وأكد خليفة بن عبدالله القعود رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي أن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي يأتي ليؤكد جدارة سموه في هذه الرياضة وتميز الفريق الملكي البحريني للقدرة بقيادة سموه، الأمر الذي عزز مكانة مملكة البحرين عالميا، مشيدا بعطاء جميع فرسان الفريق الملكي خلال بطولة العالم التي شارك فيها 118 فارسا من 39 دولة.
وقال القعود إن هذا الإنجاز الرفيع يعكس روح التنافس التي يمتلكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وجعلت منه فارس العالم الأول بعد الجهد الكبير لسمو قبل هذه البطولة العالمية وذلك على الرغم من الإصابة التي تعرض لها الجواد الأساسي لسموه قبل منافسات البطولة.
من جهته قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي أن هذه الانتصارات والإنجازات التي يحققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، هي مصدر إلهام للشباب البحريني في بذل الجهود والتضحيات لرفع اسم البحرين عالياً وتعزيز حضورها العالمي على كافة جميع الأصعدة والمستويات.
وأثنى عبدالله عبدالسلام رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المحافظة على سجل الإنجازات لترسيخ المكانة العالية التي وصلت إليها رياضة القدرة البحرينية بفضل دعم سموه الدؤوبة والمتواصلة ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في النهوض والارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية بالمملكة، ورفع رايتها عالياً في المحافل الرياضية العالمية المختلفة، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.
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