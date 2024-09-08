فعاليات رياضية تهنئ بإنجاز ((فارس العالم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفعت‭ ‬فعاليات‭ ‬وشخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭. ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وباركت‭ ‬الشخصيات‭ ‬والفعاليات‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأشاد‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭.‬

كما‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬ويمثل‭ ‬فخرًا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يأتي‭ ‬تواصلاً‭ ‬للإنجازات‭ ‬المتعددة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬والقدرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عمومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬





الانتصار‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية

قال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬ويمثل‭ ‬فخرًا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تبرهن‭ ‬عما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬متميزة‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تكلل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

مسيرة‭ ‬إنجازات‭ ‬متواصلة

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إن‭ ‬إنجاز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬والقدرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عمومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬يؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬المميزة‭ ‬والرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬الفروسية‭ ‬والقدرة‭ ‬العالمية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالقدرات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إذ‭ ‬قاد‭ ‬سموه‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬نوعي‭ ‬جديد‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانعكاسات‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬والقدرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحفيز‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الوجه‭ ‬المشرق‭ ‬والمتطور‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

انتصار‭ ‬رياضي

وأكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬عبّرت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬مشرفة‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭.‬

وأضافت‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬انتصاراً‭ ‬رياضياً،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬المثابرة‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬يقودان‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭.‬

عزيمة‭ ‬وإصرار

وأوضحت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أن‭ ‬تتويج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬ويعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلكه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬ومثابرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬والانجازات‭ ‬الرفيعة‭ ‬لرياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

ونوهت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬الحثيثة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬متمنية‭ ‬لسموهما‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

سر‭ ‬الإنجازات

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المشرف‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬أيمن‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬سر‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬هي‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الدافع‭ ‬الأساسي‭ ‬لتميز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‮»‬‭.‬

فخر‭ ‬واعتزاز

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شئون‭ ‬الخيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المشرف‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار،‭ ‬ويؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هو‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تقدم‭ ‬وارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬الفخر‭ ‬لكل‭ ‬بحريني‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬راية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬والميادين‭ ‬العالمية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬تخطت‭ ‬حدود‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬العالمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭ ‬لأن‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬سموكم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسموه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬استمرار‭ ‬لمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬سموه‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬العالمية‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬سموه‭ ‬للإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬ليؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سموه‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬انجاز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يشيع‭ ‬أجواء‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والسباقات‭ ‬المقبلة‭.‬

ثمرة‭ ‬للالتزام‭ ‬الكبير

وأثنى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سموه‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للالتزام‭ ‬الكبير‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬يتبناه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬والفروسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬سموه‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتفوق‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يأتي‭ ‬ليؤكد‭ ‬جدارة‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتميز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للقدرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سموه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميا،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬جميع‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬118‭ ‬فارسا‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬دولة‭.‬

وقال‭ ‬القعود‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرفيع‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وجعلت‭ ‬منه‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬لسمو‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الجواد‭ ‬الأساسي‭ ‬لسموه‭ ‬قبل‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬والتضحيات‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭.‬

وأثنى‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬لترسيخ‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ورفع‭ ‬رايتها‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬المختلفة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬