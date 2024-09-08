بعد 43 عاما من الانتظار والوصافة 3 مراترجال السلة يسطرون الملاحم ويكتبون التاريخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في السابع من سبتمبر 2024م سجل نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة اسماءهم بأحرف من ذهب بعد كتبوا التاريخ بتحقيق لقب البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي أقيمت في مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 سبتمبر، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب قطر بنتيجة 73-68. وكانت الفرحة هستيرية لا توصف لجميع من كان متواجدا في صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى التي غصت بالجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، يذكر أن البطولة الخليجية انطلقت في عام 1981 أي قبل 43 عاما، ومنذ ذلك الوقت كان منتخبنا يحاول تحقيق الحلم ولقبه الخليجي التاريخي، في الوقت الذي حقق منتخب قطر اللقب 6 مرات والمنتخب السعودي 4 مرات والمنتخب الكويتي 3 مرات والمنتخب الإماراتي 3 مرات.
وكان منتخبنا قريبا من تحقيق اللقب أكثر من مرة لكنه اكتفى بمركز الوصافة في ثلاث نسخ سابقة في أعوام 1983 و2012 و2016، وقد كرر منتخبنا ما فعله منتخب القدم بتتويجه ببطولة الخليج بعد انتظار سنوات طويلة.
وجاء جيل مصطفى حسين (موستي) ومزمل أمير وميثم جميل ومحمد أمير وعلي عقيل وأحمد سلمان وعلي حسين ومحمد بوعلاي وعلي شكرالله وعلي جابر وصباح حسين وألكسندر كليفتون ليكمل مشوار الأجيال التي لم تقصر وبذلت كل جهدها خدمة للمنتخب لكنها لم توفق ولم تخدمها الظروف آنذاك.
إنجاز مستحق
تتويج منتخبنا لكرة السلة ببطولة الخليج إنجاز لم يكن سهلا وجاء مستحقا بفضل التخطيط والدعم والاهتمام من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات محمد العجمي، حيث لاحظنا خلال السنوات الماضية تطور مستويات ونتائج منتخبنا على الصعيد الآسيوي، الأمر الذي كان له مردود إيجابي على اللاعبين، حيث حصلوا على فرص للاحتكاك مع أقوى المنتخبات، يضاف إلى ذلك كثرة المعسكرات التدريبية الخارجية والاستقرار على صعيد اللاعبين مع بعض التغييرات البسيطة، وما يميز منتخبنا الحالي هو وجود مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وبالرغم من محدودية الأطوال مقارنة مع باقي المنتخبات مثل قطر والسعودية إلا أن اللعب الجماعي والروح القتالية كانتا أهم العوامل في تحقيق البطولة.
انضباط وإصرار
من شاهد أداء منتخبنا في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة الخليجية يلاحظ مدى الانضباط التكتيكي من قبل اللاعبين بتطبيق خطط المدرب في الدفاع والهجوم، كما يلاحظ الإصرار من اللاعبين لتحقيق الفوز في كل مباراة، هذا الإصرار وهذه الروح وبدعم الجماهير سهلت مهمة لاعبينا الأبطال لتحقيق اللقب الخليجي الأول، وحين نتحدث عن الانضباط نذكر أولا انضباط اللاعبين في التدريبات اليومية وخلال المعسكر التدريبي في صربيا، وقد أشاد مدرب منتخبنا جاد الحاج بانضباط اللاعبين وجديتهم خلال المؤتمرات الصحفية.
حنكة المدرب جاد
يحسب للبناني جاد الحاج مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة قيادته المنتخب لتحقيق لقبه التاريخي الأول على مستوى الخليج، وقد أثبت جاد خلال فترة عمله القصيرة مع المنتخب كفاءته وحنكته في مجال التدريب، وهو مدرب غني عن التعريف ويمتلك سيرة ذاتية قوية، وقد نجح المدرب جاد في توظيف لاعبينا بشكل مثالي خلال مباريات البطولة، إلى جانب قراءة وتحليل المنتخبات بشكل دقيق، واحسن التعامل مع ظروف المباريات المتقلبة من خلال تدخلاته بطلب الأوقات المستقطعة وإجراء التبديلات المطلوبة وتغيير خطط اللعب في الدفاع والهجوم، والأهم من ذلك أن المدرب جاد استطاع إعداد لاعبينا ذهنيا بصورة ممتازة واخرجهم من الضغط والشد العصبي، ولذلك ظهر منتخبنا بمستويات مميزة خلال البطولة.
تألق موستي وزملائه
قدم نجم منتخبنا الوطني لكرة السلة مصطفى حسين (موستي) بطولة استثنائية وكان النجم الأبرز والعلامة الفارقة وهداف منتخبنا في جميع المباريات، موستي المحترف مع نادي العربي القطري تحرر من الرقابة الدفاعية وفجر موهبته في المباراة النهائية بتسجيله 24 نقط من بينها 5 ثلاثيات، وتميز في الاختراقات مستغلا مهارته وسرعته، كما تألق زملاء موستي وعلى رأسهم مزمل أمير وميثم جميل ومحمد أمير.
ألكسندر صمام الأمان
قدم ألكسندر كليفتون مستويات متفاوتة مع منتخبنا خلال مبارياته بالبطولة لكنه كان حاضرا وبقوة في المباريات الحاسمة وشكل وجوده صمام الأمان لمنتخبنا خصوصا في الناحية الدفاعية، كما ساهم هجوميا بتسجيله نقاط مهمة في أوقات حرجة من المباراة النهائية.
جماهيرنا الوفية شكرا لكم
كلمة شكر قليلة في حق جماهيرنا الوفية التي حضرت بكثافة وساندت اللاعبين بحماسة وتشجيع قوي بالخصوص في مباراة الكويت بالدور نصف النهائي والمباراة النهائية أمام قطر، حيث ملأت جميع مقاعد الصالة في وقت مبكر، واستحقت جماهيرنا الوفية هذا الإنجاز وهذه الفرحة التي تحققت بعد طول انتظار، والجميل أن منتخبنا حقق حلمه الخليجي على أرضه وبين جماهيره.
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