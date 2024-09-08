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بعد 43 عاما من الانتظار والوصافة 3 مراترجال السلة يسطرون الملاحم ويكتبون التاريخ

9/8/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬سجل‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اسماءهم‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬بعد‭ ‬كتبوا‭ ‬التاريخ‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭-‬68‭. ‬وكانت‭ ‬الفرحة‭ ‬هستيرية‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬التي‭ ‬غصت‭ ‬بالجماهير‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬43‭ ‬عاما،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬منتخبنا‭ ‬يحاول‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬ولقبه‭ ‬الخليجي‭ ‬التاريخي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬اللقب‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬3‭ ‬مرات‭. ‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بمركز‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬1983‭ ‬و2012‭ ‬و2016،‭ ‬وقد‭ ‬كرر‭ ‬منتخبنا‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬منتخب‭ ‬القدم‭ ‬بتتويجه‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.
‬وجاء‭ ‬جيل‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬عقيل‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬وعلي‭ ‬شكرالله‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬وألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬ليكمل‭ ‬مشوار‭ ‬الأجيال‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تقصر‭ ‬وبذلت‭ ‬كل‭ ‬جهدها‭ ‬خدمة‭ ‬للمنتخب‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬توفق‭ ‬ولم‭ ‬تخدمها‭ ‬الظروف‭ ‬آنذاك‭.‬


إنجاز‭ ‬مستحق

تتويج‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا‭ ‬وجاء‭ ‬مستحقا‭ ‬بفضل‭ ‬التخطيط‭ ‬والدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬محمد‭ ‬العجمي،‭ ‬حيث‭ ‬لاحظنا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬تطور‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬كثرة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬الخارجية‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬البسيطة،‭ ‬وما‭ ‬يميز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬محدودية‭ ‬الأطوال‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬المنتخبات‭ ‬مثل‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬كانتا‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولة‭.‬


انضباط‭ ‬وإصرار‭ ‬

من‭ ‬شاهد‭ ‬أداء‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬يلاحظ‭ ‬مدى‭ ‬الانضباط‭ ‬التكتيكي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتطبيق‭ ‬خطط‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬كما‭ ‬يلاحظ‭ ‬الإصرار‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬هذا‭ ‬الإصرار‭ ‬وهذه‭ ‬الروح‭ ‬وبدعم‭ ‬الجماهير‭ ‬سهلت‭ ‬مهمة‭ ‬لاعبينا‭ ‬الأبطال‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول،‭ ‬وحين‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الانضباط‭ ‬نذكر‭ ‬أولا‭ ‬انضباط‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬وخلال‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬صربيا،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬بانضباط‭ ‬اللاعبين‭ ‬وجديتهم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭.‬


حنكة‭ ‬المدرب‭ ‬جاد

يحسب‭ ‬للبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قيادته‭ ‬المنتخب‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬التاريخي‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج،‭ ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬جاد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬القصيرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬كفاءته‭ ‬وحنكته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب،‭ ‬وهو‭ ‬مدرب‭ ‬غني‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬ويمتلك‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬قوية،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬المدرب‭ ‬جاد‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬لاعبينا‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قراءة‭ ‬وتحليل‭ ‬المنتخبات‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق،‭ ‬واحسن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬المباريات‭ ‬المتقلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدخلاته‭ ‬بطلب‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة‭ ‬وإجراء‭ ‬التبديلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتغيير‭ ‬خطط‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬جاد‭ ‬استطاع‭ ‬إعداد‭ ‬لاعبينا‭ ‬ذهنيا‭ ‬بصورة‭ ‬ممتازة‭ ‬واخرجهم‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬والشد‭ ‬العصبي،‭ ‬ولذلك‭ ‬ظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بمستويات‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭.‬


تألق‭ ‬موستي‭ ‬وزملائه

قدم‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬بطولة‭ ‬استثنائية‭ ‬وكان‭ ‬النجم‭ ‬الأبرز‭ ‬والعلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬وهداف‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬موستي‭ ‬المحترف‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬تحرر‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬الدفاعية‭ ‬وفجر‭ ‬موهبته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقط‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬الاختراقات‭ ‬مستغلا‭ ‬مهارته‭ ‬وسرعته،‭ ‬كما‭ ‬تألق‭ ‬زملاء‭ ‬موستي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬مزمل‭ ‬أمير‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭.‬


ألكسندر‭ ‬صمام‭ ‬الأمان

قدم‭ ‬ألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬مستويات‭ ‬متفاوتة‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬وبقوة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الحاسمة‭ ‬وشكل‭ ‬وجوده‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬هجوميا‭ ‬بتسجيله‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬حرجة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬شكرا‭ ‬لكم

كلمة‭ ‬شكر‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬بكثافة‭ ‬وساندت‭ ‬اللاعبين‭ ‬بحماسة‭ ‬وتشجيع‭ ‬قوي‭ ‬بالخصوص‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكويت‭ ‬بالدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬ملأت‭ ‬جميع‭ ‬مقاعد‭ ‬الصالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬واستحقت‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وهذه‭ ‬الفرحة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬والجميل‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬حقق‭ ‬حلمه‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭.‬

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