منتخبنا الوطني يواصل استعداداته في ((تدريب مغلق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريبا‭ ‬مغلقا‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬بغية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬التكتيكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالدور‭ ‬الحاسم‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬

وحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬إبعاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‭ ‬إعلامية،‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وكذلك‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والتكتيكات‭ ‬للمواجهة‭ ‬المقبلة‭.‬

وشهد‭ ‬التدريب‭ ‬الأول‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬حضور‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬أشاد‭ ‬بعطاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭.‬

المؤتمرات‭ ‬الصحفية

ويعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمدرب‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬وبعده‭ ‬مباشرة‭ ‬سيتدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المواجهة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعقد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬دراغان‭ ‬تالايبتش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساء،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيجري‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬آخر‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭.‬

‭ ‬وستقام‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬