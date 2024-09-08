منتخبنا الوطني يواصل استعداداته في ((تدريب مغلق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبا مغلقا على استاد النادي الأهلي في الماحوز، بغية التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة القادمة أمام منتخب اليابان، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية بالدور الحاسم والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وحرص الجهاز الفني في ثاني تدريباته على إبعاد اللاعبين عن أي ضغوط إعلامية، قد تؤثر على مسيرة الإعداد، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لوضع الخطط والتكتيكات للمواجهة المقبلة.
وشهد التدريب الأول يوم السبت الماضي حضور الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، والذي أشاد بعطاء الجهاز الفني واللاعبين على جهودهم المبذولة خلال اللقاء الأول أمام أستراليا، كما شهد حضور راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد.
المؤتمرات الصحفية
ويعقد اليوم الاثنين، في استاد البحرين الوطني المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو في الساعة 5:00 مساء، وبعده مباشرة سيتدرب المنتخب الياباني عند الساعة 6:00 مساء على ملعب المواجهة، في حين يعقد مدرب منتخبنا الوطني دراغان تالايبتش المؤتمر الصحفي عند الساعة 6:45 مساء، وبعدها سيجري منتخبنا الوطني آخر تدريباته في الساعة 7:15 مساء على استاد البحرين الوطني استعداداً للمواجهة المرتقبة.
وستقام مباراة منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية أمام اليابان يوم غد الثلاثاء عند الساعة 7:00 مساءً، على استاد البحرين الوطني.
MENAFN08092024000055011008ID1108649877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.