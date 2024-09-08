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خالد بن حمد يشيد بفوز الكوهجي بعضوية ((تنفيذي الأولمبي الآسيوي))

9/8/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إنجاز‭ ‬رياضي‭ ‬آسيوي‭ ‬جديد‭ ‬حصل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للفوز‭ ‬بعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ (‬ OCA ‭) ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ‭ ‬44‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬الأحد‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الهندي‭ ‬راجا‭ ‬راندهير‭ ‬برئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬2024‭ ‬ ‭ ‬2028‭ ‬بالتزكية‭.‬

ووافقت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضوا‭ ‬بالمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتكسب‭ ‬البحرين‭ ‬مقعدا‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بفوز‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬بعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬تتويجا‭ ‬للثقة‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وانعكاسا‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والعلاقات‭ ‬التي‭ ‬كونها‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭. ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬الآسيوي‭ ‬يعتبر‭ ‬مكسبا‭ ‬كبيرا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ودليل‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لرفد‭ ‬مسيرة‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا‭ ‬وسلسلة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭. ‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬‭ ‬يمثل‭ ‬فوز‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬القيادات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬المنظمات‭ ‬الرياضية‭ ‬والقرب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬الرياضي‭ ‬وإن‭ ‬تلك‭ ‬الثقة‭ ‬تعد‭ ‬ثمرة‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الكوهجي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وسلسلة‭ ‬المكتسبات‭ ‬والنجاحات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬بعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬لدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بتشجيع‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة‭ ‬على‭ ‬تبوء‭ ‬أرفع‭ ‬المناصب‭ ‬الدولية‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬اللامحدود‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭. ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬الكوهجي‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬راجا‭ ‬راندهير‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬به‭ ‬وثمن‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬المسلم‭ ‬متطلعا‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن‭.‬

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