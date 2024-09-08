خالد بن حمد يشيد بفوز الكوهجي بعضوية ((تنفيذي الأولمبي الآسيوي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إنجاز رياضي آسيوي جديد حصل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي على ثقة الجمعية العمومية للقارة الآسيوية للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ( OCA ) وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 44 الذي أقيم الأحد 8 سبتمبر 2024 في الهند وأسفر عن فوز الهندي راجا راندهير برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي للسنوات الأربع القادمة 2024 – 2028 بالتزكية.
ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين فارس مصطفى الكوهجي عضوا بالمكتب التنفيذي ورئيسا للجنة الإعلامية لتكسب البحرين مقعدا جديداً في المجلس الأولمبي الآسيوي.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بفوز الأمين العام فارس مصطفى الكوهجي بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي والذي يعد تتويجا للثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها الكوادر الوطنية وانعكاسا للجهود التي بذلها الأمين العام خلال الفترة الماضية والعلاقات التي كونها مع قيادات المجلس الأولمبي الآسيوي. وأكد سموه أن الفوز بالمقعد الآسيوي يعتبر مكسبا كبيرا لمملكة البحرين في ثاني أكبر منظمة رياضية في العالم بعد اللجنة الأولمبية الدولية ودليل على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في ظل الجهود التي تقوم بها لرفد مسيرة الحركة الأولمبية قاريا ودوليا وسلسلة المبادرات التي قامت بها والإنجازات التي حققتها.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: « يمثل فوز الأمين العام للجنة الأولمبية بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي أهمية كبيرة من خلال وجود القيادات البحرينية في أكبر المنظمات الرياضية والقرب من مركز صناعة القرار الرياضي وإن تلك الثقة تعد ثمرة للجهود التي قام بها الكوهجي خلال الفترة الماضية وسلسلة المكتسبات والنجاحات الإدارية التي حققها مع الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية».
وبدوره أكد فارس مصطفى الكوهجي أن فوزه بعضوية المكتب التنفيذي هو ثمرة لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة واهتمام سموه بتشجيع الكوادر الشابة على تبوء أرفع المناصب الدولية معربا عن بالغ شكره وتقديره لدعم سموه اللامحدود والذي قاد اللجنة الأولمبية لتحقيق المزيد من النجاحات. كما شكر الكوهجي أعضاء الجمعية العمومية ورئيس المجلس راجا راندهير على ثقتهم به وثمن دعم واهتمام مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين علي المسلم متطلعا لأن يكون عند حسن الظن.
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