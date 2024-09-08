منتخب مصر يجري تدريبه الأخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬ا‭): ‬خاض‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مرانه‭ ‬الأخير‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬بوتسوانا‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬منتخبها‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬2025‭.‬

ويحل‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البوتسواني‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بالمغرب‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬فيسبوك‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ (‬الفراعنة‭) ‬توجهت‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬بوتسوانا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بالفوز‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬كاب‭ ‬فيردي‭) ‬بالجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬منتخب‭ ‬بوتسوانا‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬موريتانيا‭ ‬بالجولة‭ ‬ذاتها‭.‬







