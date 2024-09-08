منتخب مصر يجري تدريبه الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب ا): خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأخير أمس الأحد، قبل السفر مباشرة إلى بوتسوانا للعب مع منتخبها بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره البوتسواني بعد غد الثلاثاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، المقرر إقامتها بالمغرب أواخر العام المقبل.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي: بعثة منتخب (الفراعنة) توجهت اليوم إلى بوتسوانا على متن طائرة خاصة.
وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز 3/صفر على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بالجولة الافتتاحية للمجموعة، يوم الجمعة، في حين خسر منتخب بوتسوانا صفر/1 أمام مضيفه منتخب موريتانيا بالجولة ذاتها.
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