لبنان يخسر وديا أمام ماليزيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرض‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬لخسارة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الماليزي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بوكيت‭ ‬جليل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كوالامبور‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬مرديكا‭ ‬بنسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعين‭.‬

وهذا‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬الماليزي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬والحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وخطف‭ ‬المنتخب‭ ‬الماليزي‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الكولومبي‭ ‬الأصل‭ ‬رومل‭ ‬موراليس‭ ‬بتسديدة‭ ‬فشل‭ ‬الدفاع‭ ‬اللبناني‭ ‬والحارس‭ ‬مهدي‭ ‬خليل‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ (‬33‭).

‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الطاجيكي‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الماليزي‭ ‬على‭ ‬الفلبيني‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وتستعدّ‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬لاستكمال‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وستكون‭ ‬الوقفة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬المونتينيغري‭ ‬ميودراغ‭ ‬رادولوفيتش‭ ‬في‭ ‬فيتنام،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ودية‭ ‬ثلاثية‭ ‬ستجمعه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬والهند‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و16‭ ‬أكتوبر‭.‬