لبنان يخسر وديا أمام ماليزيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت (لبنان) - (أ ف ب): تعرض منتخب لبنان لخسارة ودية أمام مضيفه الماليزي 0-1 أمس الأحد على ملعب بوكيت جليل في العاصمة كوالامبور أمام أكثر من 70 ألف متفرج، في نهائي كأس مرديكا بنسختها الثالثة والأربعين.
وهذا اللقب الأول للمنتخب الماليزي في المسابقة منذ 1993 والحادي عشر في تاريخه.
وخطف المنتخب الماليزي هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول عبر مهاجمه الكولومبي الأصل رومل موراليس بتسديدة فشل الدفاع اللبناني والحارس مهدي خليل في التعامل معها (33).
وكان المنتخب اللبناني قد بلغ المباراة النهائية إثر تغلبه على نظيره الطاجيكي 1-0، فيما فاز الماليزي على الفلبيني 2-1. وتستعدّ المنتخبات الأربعة لاستكمال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027، والتي تنطلق في مارس المقبل.
وستكون الوقفة الدولية المقبلة لفريق المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش في فيتنام، حيث سيشارك في دورة ودية ثلاثية ستجمعه مع منتخب الدولة المضيفة والهند بين 10 و16 أكتوبر.
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